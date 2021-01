Die Bundesregierung plant, den Flugverkehr einzuschränken, um zu verhindern, dass Corona-Mutanten nach Deutschland kommen. Völlig unsinnig, findet SWR-Wirtschaftsredakteurin Tamara Land.

Jetzt soll also der Flugverkehr nach Deutschland eingeschränkt werden. Allerdings nicht für für Berufspendler, Diplomaten und alle deutschen Staatsbürger – sie sollen weiter einreisen dürfen. Fällt der Bundesregierung denn wirklich gar nichts mehr ein?

Der Innenminister arbeitet schon an einem entsprechenden Gesetz und die SPD ist voll dafür: Wenn Menschen in Deutschland sich nur 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen, solle auch der Winterurlaub auf den Malediven in Frage gestellt werden, meint der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider. Das sagt mehr über den Freundeskreis des SPD-Politikers aus als über die Corona-Strategie des Bundes. Oder kennen sie jemanden, der kürzlich auf den Malediven war? Und selbst wenn, würde die neue Beschränkung nichts bringen, denn deutsche Staatsbürger sollen ja weiterhin heimfliegen dürfen.

Der Flugverkehr liegt schon lahm

Der Flugverkehr muss nicht eingeschränkt werden, er findet de facto sowieso nicht mehr statt. Im Dezember war die Zahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahr um fast 90 Prozent eingebrochen. Bundesweit setzten sich nur noch zwei Millionen Menschen in ein Flugzeug, wie viele davon Deutsche waren, geht aus der Statistik leider nicht hervor. Und für die, die noch fliegen, gelten bereits strenge Auflagen: Wer aus einem Hochrisiko-Gebiet kommt, darf nur noch mit negativem Test an Bord und muss danach zehn Tage in Quarantäne. Das Problem ist nur: Diese Regeln werden kaum kontrolliert und deshalb oft nicht eingehalten. Hier nachzubessern, wäre sinnvoller als neue Verbote.

Planlos durch die Pandemie

Hochrisiko-Gebiete sind übrigens Gebiete, in denen Corona-Mutationen weit verbreitet sind. Die Wahrheit ist aber: Wir wissen überhaupt nicht, ob die Mutanten tatsächlich eingeflogen werden oder nicht längst im Land sind. Denn Deutschland hat die Coronaviren bislang so gut wie gar nicht auf Mutationen untersucht. Ein weiteres Versäumnis in der langen Liste der Fehler, die in der Bekämpfung der Pandemie gemacht wurden. Große Teile der Wirtschaft kämpfen ums Überleben, Familien stehen am Rande des Wahnsinns, und das Pflegepersonal arbeitet sowieso an der Grenze zum Burnout.

Doch der Bundesregierung fällt nichts weiter ein, als den sowieso schon lahmgelegten Flugverkehr einzuschränken und ein paar Tausend Ausländern die Einreise nach Deutschland zu verbieten? Das ist doch absurd. Reiner Aktionismus, der darüber hinwegtäuschen soll, dass es fast ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie noch immer keinen echten Plan zur Bekämpfung von Corona gibt.