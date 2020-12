per Mail teilen

Ist die EU zu langsam bei der Zulassung des Corona-Impfstoffs? Nein, findet SWR Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert. Denn Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Ein Kommentar.

Was wollen wir eigentlich? Ja, natürlich wollen wir möglichst schnell aus dieser Situation raus. Und ja, dabei hilft uns ein Impfstoff. Je schneller, desto besser. Aber unser Motto muss auch sein: Sicherheit vor Schnelligkeit.

Es ist niemandem geholfen, wenn ein Impfstoff krank macht oder wenn er Menschen umbringt. Und genau dafür gibt es Zulassungsverfahren. Der Impfstoff wird getestet und Behörden werten dann alle Daten gründlich aus. Damit eben genau das nicht passiert. Das dauert.

Experten prüfen, damit der Impfstoff sicher ist

Und deshalb irritiert mich immer wieder, wenn Politiker fordern, dass die Bundesregierung Druck machen müsse – auf die europäische Behörde EMA zum Beispiel. Lasst die Experten doch einfach mal machen! Lasst sie prüfen, damit das Ding am Ende auch sicher ist. Ja, Großbritannien und die USA impfen schon. Ja, das kann auch gut gehen. Kann aber auch schief gehen. Dafür sind dann Großbritannien und die USA selbst verantwortlich. Und wir in der EU sind eben für uns verantwortlich.

Vertrauen darf nicht zerstört werden

Das Verfahren ist immer noch viel schneller als wir das bisher kannten. Das heißt: Dafür ist ein gewisses Vertrauen nötig. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es kommt raus, dass der Impfstoff nur zugelassen wurde, weil jemand Druck gemacht hat. Und dann hat er vielleicht sogar noch unerkannte Nebenwirkungen. Das wäre eine Katastrophe. Wie gesagt: Vertrauen ist da wichtig, das darf man auf keinen Fall zerstören. Millionen Menschen müssen sich impfen lassen, damit das am Ende auch reicht. Sie dürfen nicht zweifeln am Verfahren – und dass der Impfstoff sicher ist. Wir brauchen jeden einzelnen. Und das ist am Ende wichtiger als ein paar Tage früher den Impfstoff zu bekommen.

