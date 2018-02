Kommentar CDU-Parteitag Merkel macht so schnell keiner was vor

Ein klares Ja zur GroKo, ein noch deutlicheres Ja zur neuen Generalsekretärin - der CDU-Parteitag in Berlin war nicht das erwartete Spießrutenlaufen für die Kanzlerin, kommentiert unser Hauptstadt-Korrespondent Stephan Ueberbach:

Eine zufriedene Kanzlerin: Angela Merkel hinter der Bühne des CDU-Parteitags.

So viel Einigkeit ist selten. Sogar bei der CDU. Ein deutliches Ja für eine Neuauflage der großen Koalition. Und 99 Prozent Zustimmung für die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU berauscht sich an sich selbst. Dieser Parteitag war für Angela Merkel nicht der befürchtete Spießrutenlauf, sondern ein vergleichsweise entspannter Spaziergang.

Merkel hat verstanden

Damit war vorher nicht unbedingt zu rechnen. Denn der Union steckt das miserable Ergebnis bei der Bundestagswahl noch tief in den Knochen. Viele sind unzufrieden mit dem Koalitionsvertrag, wegen der vielen Zugeständnisse an die SPD, aber vor allem, weil ausgerechnet das Finanzministerium an die SPD gehen soll. Seit der Bundestagswahl am 24. September hat sich in der CDU allerhand aufgestaut. Die Partei sucht ihren Kurs. Gefragt sind frische Gesichter, und ein klares Signal der Erneuerung.

Angela Merkel hat das verstanden. Sie weiß, dass sie ihre Partei braucht. Und dass es ohne die Unterstützung der Mitglieder nicht geht. Auch deshalb verordnet sie der Union eine Richtungsdiskussion. Als Einladung an die vielen Unzufriedenen, die wieder mehr CDU pur haben wollen. Und als Aufwertung der Partei. Denn das ist die Botschaft: Die Erneuerung beginnt an der Basis, und nicht im Kanzleramt.

Spahn als kluger Schachzug

Angela Merkel zeigt damit, dass ihr in Sachen Machtpolitik so schnell keiner was vormacht. Selbst dann nicht, wenn sie unter Druck steht. Mit den überraschenden Personalentscheidungen der letzten Tage hat die Kanzlerin ihren parteiinternen Kritikern schließlich schon im Vorfeld dieses Parteitages den Wind aus den Segeln genommen.

Dass sie ausgerechnet Jens Spahn zum Gesundheitsminister macht, die Symbolfigur der jungen Unzufriedenen, ist dabei ein besonders kluger Schachzug. Denn damit zeigt Angela Merkel erstens, dass sie die Unruhe in ihrer Partei spürt und darauf reagiert. Zweitens bindet sie ihren konservativen Widersacher in die Kabinettsdisziplin ein. Spahn muss jetzt beweisen, was er wirklich kann, wenn er auf der Karriereleiter noch weiter nach oben will.

An AKK kommt so schnell keiner vorbei

Stephan Ueberbach

Bemerkenswert ist auch die Personalie Nummer zwei: Mit Annegret Kramp-Karrenbauer gibt zum ersten Mal eine Ministerpräsidentin ihr Regierungsamt auf, um sich in den Dienst der Partei zu stellen. An dieser Frau kommt so schnell keiner vorbei. Und ihr bemerkenswertes Wahlergebnis macht AKK erst recht zur ersten Anwärterin auf die Merkel-Nachfolge, wann auch immer das sein wird.