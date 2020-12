per Mail teilen

Vor dem Autogipfel am Abend mit Angela Merkel gibt es wieder die Debatte um Förderungen für die Autoindustrie. Frei nach dem Motto: Und täglich grüßt das Murmeltier, kommentiert Hauptstadt-Korrespondent Dirk Rodenkirch.

In einer Videoschalte berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Abend mit Ministerpräsidenten der so genannten Autoländer, Vertretern der Autoindustrie und der Gewerkschaften.

Bayern und Niedersachsen sind für Kaufprämien

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert mehr Hilfe von Bund und Ländern für die Branche. Söder und sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) werben erneut für Kaufanreize, wie Prämien - auch für moderne Diesel und Benziner.

Umweltverbände: Verbrenner sollten nicht gefördert werden

Aber es gibt auch Widerstand - zu Recht, findet Dirk Rodenkrich aus dem Hauptstadtstudio. Sein Kommentar: