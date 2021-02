Erst zu wenig Impfstoff - jetzt Impfskepsis und die Diskussion um Nebenwirkungen bei Astrazeneca. Ein Volk in Aufruhr, jeden Tag aufs Neue. Das nervt, meint SWR-Korrespondentin Evi Seibert in ihrem Kommentar.

Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Impfstoff gegen "deutsches Dauernörgeln" und hysterische Schlagzeilen. Zuerst regen wir uns kollektiv darüber auf, dass nicht genug Impfstoff da ist. Denn wir Deutschen gehen offenbar davon aus, dass wenn im November ein Impfstoff gefunden wurde, im Januar ganz Deutschland durchgeimpft sein muss.

Diskussion über Impfstoff-Mengen und Datenschutz

Dann ärgern wir uns darüber, dass es Länder gibt, die mehr Impfstoff haben als wir. Ja, aber die sind ins Risiko gegangen und haben nicht bis zu Ende geprüft. Hätte ja auch sein können, dass der Impfstoff, den die anderen per Notverordnung spritzen, gar nicht wirkt oder grüne Pickel macht. Da wäre aber was los gewesen, wenn wir so Milliarden in den Sand gesetzt hätten.

Oder dass jeder gegen eine Impfdosis alle seine Gesundheitsdaten an die Pharmaindustrie geben muss, wie in Israel. Diese Datenschutzdiskussion haben wir in Deutschland ja schon bei der Corona-App ausgestanden, die deswegen auch nur halbwegs funktioniert.

Jetzt: Aufregung um Astrazeneca contra Biontech

Ich will damit nicht sagen, dass die deutsche Regierung und die EU alles richtig gemacht haben, dass keine Fehler gemacht worden sind und dass man die nicht benennen soll. Ja, das muss man. Unbedingt.

Aber diese fast hysterische Aufregung, die mit jedem dieser Punkte erzeugt wird, geht mir auf die Nerven. Jeden Tag wird ein anderer Punkt hyperventiliert. Jetzt also die Aufregung um Astrazeneca contra Biontech.

Was ist das für ein Luxusproblem?

Wer ernsthaft überlegt, sich lieber gar nicht impfen zu lassen als mit Astrazeneca, der hat den Schuss nicht gehört. Was ist das für ein Luxusproblem? Ja, es kann sein, dass man vorübergehend Fieber und einen dicken Arm von der Impfung bekommt. Ja, der Impfstoff ist etwas weniger wirksam als andere. Aber er wirkt. Er schützt vor schweren Krankheitsverläufen. Das ist nachgewiesen und das ist doch das wichtigste.

Was soll der Corona-Impfstoff noch alles können?

Dass Ärztinnen und Pfleger, die jeden Tag auf der Corona-Station arbeiten, vielleicht besser den hochprozentigen Wirkstoff bekommen sollten, ist nachvollziehbar. Aber die Mehrheit von uns arbeitet nicht auf der Intensivstation.

Am besten fasst das der amerikanische Infektiologe Lawrence Corey zusammen. Er fragt: "Gegen was wollen Sie eigentlich bei Corona geimpft werden? Wollen sie einen Impfstoff, der Sie vor Husten schützt oder wollen Sie einen Impfstoff, der sie vor dem Tod bewahrt?" Ich finde die Antwort ziemlich einfach. Und jetzt alle mal einen Gang runterschalten.