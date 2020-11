per Mail teilen

Die Ausgleichszahlungen für Energiekonzerne wegen des Atomausstiegs müssen neu berechnet werden, so das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das sei ein Schlag ins Gesicht für Umweltministerin Schulze und die vorherigen Regierungen, kommentiert SWR Umweltredakteur Werner Eckert.

Unsere Stromrechnung hat jahrzehntelang gelogen: der Atomstrom war viel teurer als da abgerechnet wurde und der Atomausstieg ist es jetzt auch! Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ist deshalb zwar erstmal eine ziemliche Watsch’n für die Bundesumweltministerin.

BVerfG stellt Atomausstieg an sich nicht in Frage

Svenja Schulze (SPD) hat das schlecht gemachte Gesetz zu verantworten. Aber: Rote Ohren müssen auch die Regierungen davor kriegen. Denn sie haben den eigentlichen finanziellen Schaden zu verantworten. Nur um das klar zu sagen: Das Verfassungsgericht kratzt nicht daran, dass der Atomausstieg selbst sinnvoll und richtig war. Und dass er auch nicht angreifbar ist.

Hier geht es um eine spezielle Entschädigungsfrage. Entstanden ist das Problem durch das Hin und Her der schwarz-gelben Regierung vor rund zehn Jahren. Zuerst hatten die Koalitionäre damals die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert - und dann nach dem Fukushima-Unfall - wieder drastisch verkürzt.

AKW Mülheim-Kärlich konnte nachträglich als rentabel gerechnet werden

So etwas lassen sich die Firmen vergolden. Vattenfall war vor allem betroffen - aber auch RWE hat so einen Hebel gefunden, das rheinland-pfälzische AKW Mülheim-Kärlich, das ein finanzielles Desaster war und praktisch nie Strom produziert hat, im Nachhinein rentabel zu machen. Das ist aus Sicht eines Unternehmens verständlich und keineswegs strafbar. Das fand auch das Verfassungsgericht 2016 und verdonnerte die Bundesregierung, also die Große Koalition, zum Ausgleich.

Die produzierte das jetzt kassierte Gesetz dann 2018. Dass das nicht mal gültig war, weil die EU-Genehmigung fehlte, ist ein grobes Ding! Das muss ein Ministerium wissen. Und auch, dass man Entschädigungen nicht so im Ungefähren regeln kann. Zwar sollten sie erst 2023 endgültig berechnet werden - aber beim "Wie" fehlten die Details.

Schwieriger Aufgabe - Mehrkosten könnten dennoch vermieden werden

Es geht wohl um einen Betrag zwischen einer und drei Milliarden Euro. Das Gute: das Gericht hat den Unternehmen nicht mehr Geld versprochen, sondern nur ein sauberes Gesetz. Ganz einfach wird das nicht, die Kosten da zu deckeln, denn je ungünstiger die Regelung für Vattenfall und RWE ausfällt, desto eher klagen die gleich wieder.

Das sind aber nicht die einzigen Kosten, die wir quasi als Nachzahlung für den einst angeblich so billigen Atomstrom aufgehalst kriegen: 6,3 Milliarden Brennelementesteuer-Rückzahlung waren schon fällig und fast noch mal so viel will Vattenfall von der Bundesrepublik vor einem Schiedsgericht der Weltbank einklagen.

Atomausstieg: Gab es vor 20 Jahren schon einmal als Schnäppchen

Außerdem bleiben am Steuerzahler alle Kosten für Entsorgung und Endlagerung hängen, die über den 24-Milliarden-Anteil der Energiekonzerne hinausgehen. Ärgerlich: Vor fast 20 Jahren hatte die Bundesregierung die Kuh schon mal vom Eis. Der rot-grüne Atomausstieg von 2002 war stabil geregelt und - jetzt weiß man das - echt ein Schnäppchen.