Über das Abholverbot in Baden-Württemberg gab es Streit in der Landesregierung. Die Befürworter für einen harten Lockdown setzten sich durch. Rheinland-Pfalz erlaubt den Service.

In Mainz ist die Corona-Lage schlechter als in Stuttgart

Der grüne Landesvater Winfried Kretschmann von Baden-Württemberg ist ja besonders streng. Erst Ausgangssperre und jetzt auch noch Abholungsverbot. Die Schwaben und Badener müssen es in diesem Jahr besonders doll getrieben haben, dass sie so die Rute verdient haben. Oder warum dürfen die Hessen und Rheinland-Pfälzer ihre Weihnachtsgeschenke bestellen und abholen, die Baden-Württemberger aber nicht. In Mainz ist die Corona-Lage schlechter als in Stuttgart. Eine schlüssige Erklärung fehlt - wieder mal - und das macht es mir so schwer, das Abholverbot zu schlucken.

Es geht um Existenzen

Ich beklage das nicht als Konsument. Kein Mensch muss fünf Tage vor Weihnachten eine Kaffeemaschine abholen und Oma hat in diesem Jahr andere Sorgen als ein fehlendes Weihnachtsgeschenk. Und hatten wir uns nicht eh jedes Jahr versprochen: Diesmal schenken wir uns nix. 2020 wäre die ideale Gelegenheit dafür. Es geht aber um Existenzen. Um Verkäuferinnen, die schon ohne Corona voller Sorge in die Zukunft blicken. Sie haben es verdient, dass erstmal alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bis man die Eingangstür verrammelt. Bestellen und Abholen wäre eine davon.

Noch am Heiligabend abstrampeln

Seit Jahren predigt man dem lokalen Schuh- und Spielzeugladen, er soll sich einen Onlineauftritt zulegen. Jetzt hat er einen und darf ihn nicht voll ausschöpfen. Klar bestellen und geliefert bekommen geht –und es soll Buchhändler geben, die sich noch am Heiligabend abstrampeln, damit das Obama-Buch noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegt.

Entzerrung wäre nicht schlecht

Die eigentlichen Hotspots werden in diesem Jahr ohnehin die Lebensmittelläden sein. Ich mag mir die Schlangen bei Fleisch und Brot gar nicht ausmalen. Da wäre ein bisschen Entzerrung doch nicht schlecht, Vater holt das Essen und Mutter die vorbestellte Playstation für den Großen. Und alle kommen noch mal an die Luft. Denn da hat das Virus doch die geringste Chance.