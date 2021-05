per Mail teilen

Die Verunsicherung um die Corona-Impfstoffe ist verständlich, meint Stefan Giese. Aber dabei sollte das Wesentliche nicht aus dem Blick geraten: Sie retten Leben.

Die Impfstoffe gegen das Coronavirus beugen nicht nur zuverlässig einer schweren Infektionserkrankung vor. Genauso zuverlässig sorgen sie für Verunsicherung. Beim "Impfgipfel" von Bund und Ländern stand diesmal die Frage ganz oben auf der Tagesordnung, ob und wann Kinder gegen Corona geimpft werden sollen. Die Meinungen dazu sind im Moment auch unter Fachleuten höchst unterschiedlich, ja gegensätzlich, was bei den meisten Eltern zu nichts anderem führen kann als: Verunsicherung.

Darum geht es in der Diskussion um Corona-Impfungen für Kinder:

Dass sie dieses verzichtbare Gefühl nicht exklusiv haben, dafür sorgen derzeit unabsichtlich Forschende aus Ulm und absichtlich anonyme Organisatoren einer Lügenkampagne mit Verbindungen nach Russland. Ein Forscherteam der Ulmer Universitätsmedizin hat Verunreinigungen in einem Impfstoff entdeckt, der ohnehin ein gewisses Image-Problem hat: der von AstraZeneca. Ob und wie sich die Verunreinigungen auswirken, weiß derzeit kein Mensch. Der Hersteller wiegelt ab. Die Impfwilligen bleiben verunsichert zurück.

Damit das auch so bleibt, hat eine Scheinfirma in London mit engen Verbindungen nach Russland Kontakt zu Betreiberinnen und Betreibern einflussreicher Social Media-Kanäle rund um den Globus aufgenommen, auch in Deutschland. Sie sollen gegen Bezahlung behaupten, eine große Zahl von Menschen sei wegen der Impfung mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer gestorben. Das ist klassische Desinformation mit dem Ziel, einem weiteren Impfstoff ein Image-Problem zu verschaffen - und für Verunsicherung zu sorgen.

Vor allem sind sie Lebensretter: Corona-Impfstoffe

Ich hoffe, dass solche Kampagnen scheitern und möglichst viele Zeitgenossen trotz alldem einen kühlen Kopf behalten. Denn die Impfstoffe sorgen eben nicht nur für Verunsicherung, sondern beugen vor allem zuverlässig einer schweren Infektionserkrankung vor.