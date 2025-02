Meinung: Am Katzentisch der Weltpolitik – Trump düpiert die EU

Wenn der Kuchen spricht, schweigt der Krümel: Trump verbannt die Europäer vom Verhandlungstisch. Das meint Marie Gediehn dazu.

Die Kolumne zum Wochenende können Sie sich hier anhören:

Ein Gespräch zwischen gebildeten und höflichen Menschen, haben Sie da Interesse? Ja schade, das war nämlich schon, haben Sie leider verpasst, das Telefonat von Donald Trump und Wladimir Putin, in dem die beiden Staatenlenker besprochen haben, wie der Friede über die Welt und im Speziellen diesmal über die Ukraine kommt.

Er sei überrascht, dass dieses Telefonat als außergewöhnlich gewertet werde, gab der gefühlt seit Jahrzehnten amtierende russische Außenminister Sergej Lawrow zu Protokoll. Das Gespräch sei eine Unterhaltung zwischen gebildeten und höflichen Menschen gewesen. Nun, wer würde widersprechen wollen, vielleicht nur ergänzen: Ergänzen, dass einer der beiden zudem noch geradezu über die Maßen von Gott gesegnet scheint, und zwar so, dass Normalo-Durchschnitts-Heilige der Katholischen Kirche einpacken können.

Und nachdem Trumps Plan für sein Naherholungs-Paradies auf Erden in Gaza im Prinzip steht, ist jetzt eben die Ukraine dran. Denn Trumps Höflichkeit gebietet es, dass jeder etwas von seinem Frieden abbekommt. Und weil er so gebildet ist, ist auch der Ukraine-Drops ja im Prinzip schon gelutscht: Die seltenen Erden im Land gehen, nach dem leicht abgewandelten Prinzip Bares für Rares, an die USA und einige ausgewählte Gebiete an Russland, also an Putin, der schlicht zu höflich ist, um da „nein“ zu sagen.

Und wir? Staunen und lernen? Nein, nicht wirklich: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat schon gemeckert, Europa könne nicht am Katzentisch sitzen, wenn Trump und Putin verhandeln, das müsse allen einleuchten. Der Katzentisch der Weltpolitik droht uns! Kein Wunder, Boris, kann ich da nur sagen, die deutsche Politik dreht sich um Katzen- und Küchentische. Nimm dir ein Beispiel am russischen Präsidenten und kauf einen SEHR langen Tisch, polier den schön auf Hochglanz, dann klappts auch mit den Nachbarn und der NATO.

Und hock dich eben nicht wie Robert Habeck wie ein Außenhandels-Vertreter für Wärmepumpen zuhause bei den Leuten an ihre winzigen Küchentische sondern: Make Tische great again! Sonst landen wir tatsächlich alle ganz schnell am Katzentisch, oder gar am Kindertisch, wir verzwergen uns quasi zu Kindern in der Küche am Katzentisch! Deutschlands Außengrenze ist – nur mal ganz nebenbei bemerkt – länger als die Außengrenze der USA zu Mexiko. Und das muss man vielleicht eben auch mal an der Länge unserer Tische merken.

Wir brauchen Massivholz, einen Tisch wie ein Flugabwehrraketensystem. Unsere Tische sind zu woke: Schluss mit der günstigen Pressspan-Platte von Ikea mit platzsparendem Klappmechanismus und Klimazertifikat. Wobei: Wenn sich Trump von seinem neuen Freund Putin inspirieren lässt, verhandelt er vermutlich bald in Mara Lago an einem Tisch, der so lang ist, dass er gar nicht hören KÖNNTE, was die Europäer - egal wie höflich und gebildet - am anderen Ende so alles an weltumspannenden Bedenken vortragen würden.