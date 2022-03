Meinung: Meine Maske bleibt auf

Der Direktor des Klinikums Ludwigshafen, Günter Layer, hält die geplante Aufhebung der Maskenpflicht für falsch. Martin Rupps stimmt ihm zu. Auf vier oder acht weitere Wochen mit Maske kommt es nicht an

Die Interviews des SWR mit dem Leiter des Klinikums Ludwigshafen, Günter Layer, sind mir in der Pandemie unentbehrlich geworden. Zwar spricht auch er mit erhobenem Zeigefinger, stets mahnend und manchmal wissenschaftlich einseitig. Aber ich spüre: Er steht jeden Tag am Bett von Corona-Patienten und fühlt sich in die Belastung seiner Mitarbeitenden ein. Seine jüngste Stellungnahme, in der er die Aufhebung der Maskenpflicht einen Unfug nennt, kann ich jedenfalls voll unterschreiben.

Günter Layer bringt das Kalkül der Bundesregierung klar auf den Punkt: Weil Corona weniger krank macht als früher, auch weniger Patienten schwere Verläufe erleben bis hin zum Tod, werden die Schutzmaßnahmen weitgehend aufgehoben. Dafür nimmt die Politik hin, dass es mehr Infektionen geben wird denn je und das Coronavirus in der Welt bleibt. „Wir haben die Chance, dem Virus den Garaus zu machen, verpasst“, so der Klinikdirektor aus Ludwigshafen wörtlich.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Viele Corona-Fälle im Freundes- und Kollegenkreis

So sehr die Schutzmaßnahmen nach zwei Jahren nerven, kommt es nach meinem Dafürhalten auf vier oder acht weitere Wochen nicht an. Auch meine Sehnsucht nach einem Alltag ohne Maske ist groß. Zugleich muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die Pandemie weitergeht. Gefühlt so ziemlich alle Angehörigen meines Freundes- und Kollegenkreises haben gerade entweder selbst Corona oder ihre Partner bzw. die Kinder. Auch bei milden Verläufen schwingt die Angst vor dem unheimlichen Virus mit.

In Bussen und Bahnen trage ich über den 2. April hinaus eine Maske, was immer die Politik entscheidet. Viele andere hoffentlich auch.