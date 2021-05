Das Gondel-Unglück im norditalienischen Stresa rührt uns ganz besonders, meint Martin Rupps. Der Mensch hat den Himmel mittels Technik erobert. Versagt sie, fallen die Opfer fast immer dem Tod anheim.

Das Foto von der abgestürzten Seilbahn-Gondel, die im Piemont 14 Menschen in den Tod riss, will mir nicht aus dem Kopf. Es versetzt meinem Herzen einen Stich so wie unzähligen Herzen nach dem Unglück am Sonntag. Dieses starke Mitgefühl – auch mit dem kleinen Jungen, der als einziger Passagier überlebte und seine gesamte Familie verlor – ist nicht gerecht. Über die allermeisten Unfallopfer eines Tages – viel mehr als 14 – wird von Unbeteiligten kein Wort verloren. Weshalb dann hier?

Überlebenschance nach einem Unglück am Boden

Wenn ich von einem Unglück erfahre, stelle ich mir reflexartig vor, wie die letzten Lebenssekunden der Opfer verlaufen sein müssen. Der Grad meiner Betroffenheit hängt von der Sphäre ab, in der das Unglück geschieht. Der Mensch ist zu einem Leben auf der Erde gemacht. Ein Autounfall oder ein entgleister Zug sind Unglücke, die er überleben kann. Vom Himmel herabfallende Gondeln eher nicht. Am Himmel gibt es keine Pufferzone. Diese Sphäre haben sich die Menschen mittels Technik erobert. Wenn sie versagt, fallen sie dem Tod anheim.

Die SWR-Reporter Meike König und Florens Herbst haben mit dem Betreiber und mit Fahrgästen der Seilbahn über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein über das Unglück gesprochen.

Das dürfte auch der Grund sein für die schreckliche Faszination eines Flugzeugabsturzes. Die Opfer sehen dem Tod bei vollem Bewusstsein ins Auge. Bis heute hat das niemand so infernalisch für verbrecherische Zwecke genutzt wie die Planer und Attentäter der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA. Wir Menschen am Boden erlebten nicht nur die Crashs in einer uns fremden Sphäre, wir waren auch in Echtzeit dabei.

Die Toten im Piemont verdienen alle erdenkliche Trauer. Die Ursache des Seilbahnunglücks gehört lückenlos aufgeklärt. Aber zu einem guten Teil ist meine Trauer als jemand, der ganz woanders lebt und niemanden der Opfer kennt, ein Produkt der Phantasie.