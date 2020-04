per Mail teilen

Seit Montag sind die Corona-Beschränkungen gelockert. Vielen Menschen gehen die Lockerungen nicht weit genug. Martika Baumert freut sich darüber einfach nur.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Corona-Pandemie als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Eine Herausforderung, die, wie ich finde, gut zu meistern ist. Denn wenn ich meine Corona-Situation mit den Erzählungen meiner Oma vom Zweiten Weltkrieg vergleiche, bin ich sehr dankbar, dass ich erst in den 1990ern geboren worden bin.

Statt im Schutzbunker sitze ich im Homeoffice im Wohnzimmer. Statt zu hungern, esse ich weiter Bananen-Brot, das ich aus “gehamstertem” Mehl backe. Statt Todesangst habe ich großes Vertrauen in unser Gesundheitssystem.

Bananenbrot wird in den sozialen Medien gerade gehyped. Imago Westend61

Keine Frage, für sehr viele Menschen bedeuten diese Wochen eine wirtschaftliche oder psychologische Katastrophe. Menschen fühlen sich allein gelassen, Existenzen stehen auf dem Spiel. Andererseits: Viele Cafés oder Restaurants schaffen es mit innovativen Konzepten und Lieferservice weiterzuleben. Nachbarn helfen sich gegenseitig, Studierende telefonieren mit alleinlebenden Senioren. Und Menschen im Gesundheitsbereich und im Lebensmitteleinzelhandel leisten Übermenschliches, um unseren Corona-Alltag so normal wie möglich zu gestalten.

Ich denke gemessen an dem, was meine Oma erlebt hat, geht es uns gerade sehr gut. Schließlich müssen wir nicht einmal auf heimischen Spargel verzichten, dank eingeflogener Erntehelfer. Eine unserer größten Sorgen ist, ob wir beim nächsten Einkauf wieder Hefe bekommen. Wir können uns weiter die Mägen vollschlagen wie immer. Oder warum reden in den sozialen Medien alle vom Homeoffice-Bäuchlein?

Ich frage mich, ob wir an der Herausforderung Corona-Krise wachsen werden, ob sich danach was verändern wird. Bisher wächst nur der Corona-Bauch. Doch wenn wir uns dauerhaft an den Frühling 2020 erinnern, wächst auch die Wertschätzung für wichtige, aber lange unterbezahlte Berufsgruppen.