Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist Medienberichten zufolge festgenommen oder entführt worden. Von ihr fehle jede Spur, berichtet der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung, der Kolesnikowa angehört. Auch zwei ihrer Mitarbeiter seien nicht erreichbar. Nach Augenzeugenberichten sollen Unbekannte die 38-Jährige am Morgen in einen Minibus gezerrt haben. Die Polizei in Minsk hat eine Festnahme nicht bestätigt. Kolesnikowa zählt zu den wichtigsten Oppositionellen in Belarus, die sich gegen den umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko stellen. Sie hatte mehrere Jahre in Stuttgart als Kulturmanagerin gearbeitet.