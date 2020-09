per Mail teilen

Die USA haben den mutmaßlichen Abschiebungsversuch der belarussischen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa verurteilt. Außenminister Mike Pompeo sagte gestern Abend, er sei tief beunruhigt über das Vorgehen der Regierung in Belarus. Die US-Regierung erwäge, die Sanktionen gegen das Land auszuweiten, so Pompeo. Die Europäische Union kann dagegen ihre geplanten Sanktionen gegen das Regime in Belarus offenbar nicht umsetzen, weil Zypern sie blockiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat das EU-Land Vorbehalte gegen die Strafmaßnahmen. Zypern verlange demnach von der EU, zunächst neue Sanktionen gegen die Türkei wegen des Erdgaskonflikts zu verhängen. Erst dann wolle das Land auch den Belarus-Sanktionen zustimmen. Der zyprische Außenminister hatte bereits Ende August angekündigt, dass man keine doppelten Standards wolle - das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit für die EU.