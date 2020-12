per Mail teilen

Zahlreiche Organisationen fordern ein früheres Ende der Kohleenergie in Deutschland. Wer bei der nächsten Bundestagswahl gewählt werden wolle, müsse bis spätestens 2030 aussteigen, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf. Ihm haben sich beispielsweise die Umweltverbände BUND, Nabu, Greenpeace und WWF angeschlossen. Bisher ist der Kohleausstieg bis Ende 2038 geplant. Die Organisationen unterstützen außerdem, dass die Schüler- und Studentenbewegung Fridays for Future für den 25. September zu einem bundesweiten Klimastreik aufgerufen hat.