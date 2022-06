Meinung: Königin der Geduld

per Mail teilen

Vier Tage lang feiert das Vereinigte Königreich das Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth der Zweiten. Sie hat es sich wahrlich verdient, meint Josef Karcher.

70 Dienstjahre hat Elizabeth die Zweite hinter sich, mehr als 21.000 offizielle Termine hat sie absolviert. Diese Frau ist einfach einmalig. Sie hat gelernt, Lastwagen zu fahren und bei Bedarf Motoren zu reparieren. Das war 1945. Sie schlug als junge Königin Winston Churchill zum Ritter des Hosenbandordens. Seit Ewigkeiten hat sie die gleiche Frisur, wenn auch nicht denselben Friseur. Wenn es kalt wird, trägt sie Wollsocken, auch bei offiziellen Terminen. Und dann noch die Hüte und die Handtaschen, in denen sich für den kleinen Hunger zwischendurch Kekse befinden. 1976 schrieb sie ihre erste E-Mail, 2019 der erste Post auf Instagram. Bei aller Beständigkeit und Traditionstreue – dem Neuen gegenüber stets aufgeschlossen.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Politisch hat Elizabeth die Zweite gemäß der britischen Verfassung nichts zu melden, sie repräsentiert nur. Tapfer liest sie die Thronreden vor, die der Partykönig Boris Johnson geschrieben hat. Ohne mit der Wimper zu zucken. Sie hat zum Brexit geschwiegen und eine Corona-Infektion überstanden. Bei der Anreise zu den Feierlichkeiten in London geriet ihr Flieger in Turbulenzen. Wegen eines starken Gewitters musste der Pilot noch einmal durchstarten und Warterunden drehen. Die Queen an Bord, sie hielt durch, gefasst und geduldig.

Königin Elizabeth II. beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade Trooping the Colour

Man mag ihr Pflichtgefühl, ihr Ethos, ein Amt auszuüben nicht mehr zeitgemäß finden. Okay. Ihre Würde und ihre Gelassenheit im hohen Alter sind allerdings bemerkenswert. Man erinnere sich beispielsweise an den Besuch des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der marschierte beim Defilee einfach vorneweg, protokollarisch eine Peinlichkeit erster Güte. Die Königin hinterher, ein Lächeln auf den Lippen. Auch Michelle und Barack Obama benahmen sich daneben. Sie meinten es wohl zu gut, als sie die Queen umarmten. Auch dies ein No-Go, doch Elizabeth blieb in aller Seelenruhe, ließ sie gewähren.

Genau dies können wir von ihr lernen: Langmut; in diesen hysterischen Zeiten nötiger denn je. Wie lässt Willam Shakespeare seinen König Lear ausrufen: "Gebt, Götter, mir Geduld. Geduld tut not!"

Es gibt eine Frau, die sie längst hat.