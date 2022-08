Meinung: Freundliche Bevormundung im Parkhaus

per Mail teilen

Ein Parkhaus-Betreiber stellt Autofahrerinnen und -fahrer vor die Wahl, passend zu zahlen oder den Mehrbetrag zu spenden. Seine Firmenmutter, die Sparkasse Koblenz, hat ein Herz vor allem für sich selbst, meint Martin Rupps.

Der Kassenautomat in einem Koblenzer Parkhaus gibt kein Wechselgeld zurück. Stattdessen haben Autofahrerinnen und -fahrer die Wahl: Entweder sie bezahlen passend oder spenden den Restbetrag für einen guten Zweck. Viele Kundinnen und Kunden des Parkhauses im Schängel-Center fühlen sich von dieser Regelung bevormundet. Der Betreiber, eine Tochterfirma der Sparkasse Koblenz, gibt sich von den Reaktionen überrascht.

Kundinnen und Kunden in einem Koblenzer Parkhaus müssen entweder passend zahlen oder den Restbetrag für einen guten Zweck spenden. Eine freundliche Erpressung, meint Martin Rupps. IMAGO Panthermedia

Ich bin auch überrascht, aus anderen Gründen. Woher nimmt der Betreiber - und laut seiner Darstellung nicht nur er - das Recht, überzähliges Geld einzubehalten? Möglicherweise ist ihm das regelmäßige Befüllen des Automaten mit Wechselgeld zu teuer. Oder, noch wahrscheinlicher, er setzt auf die Trägheit der Leute, die sich wegen 20 Cent nicht beschweren. Im einen wie im anderen Fall finde ich das Vorgehen einfach nur dreist.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Passend zahlen oder Restbetrag spenden

Die Vorgabe im Schängel-Center-Parkhaus, passend zu zahlen oder den Mehrbetrag zu spenden, erscheint mir als freundliche "Erpressung". Ich spende gern, möchte aber selbst entscheiden, an wen und wie viel. Dass die Koblenzer Sparkassen-Tochter "Spenden" aus dem Automaten an eine unternehmenseigene Plattform leitet, schlägt dem Fass den Boden aus. Ich stelle mir vor, wie sich die Verantwortlichen am Ende des Jahres ob der hohen Spendensumme rühmen.

Eine nicht ganz freiwillige Spende ist nach meinem Dafürhalten keine. Die Sparkasse Koblenz hat ein Herz vor allem für sich selbst.