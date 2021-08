Die Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe in der Corona-Krise werden verlängert. Kurzarbeitergeld wird verlängert. Und obendrauf noch die Reform des deutschen Wahlrechts: In einer Sitzung von mehr als acht Stunden hat sich der Koalitionsausschuss einigen Dauerbrennerthemen gewidmet. Die Beschlüsse in der Übersicht.

Kurzarbeitergeld Erwartungsgemäß haben sich Union und SPD auf eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes geeinigt. Da lagen beide Seiten nicht so weit auseinander. Keiner will, dass im nächsten Jahr, wenn die Bundestagswahl ist, die Arbeitslosigkeit zu stark steigt. Bis Ende 2021 wird jetzt die geltende Regelung verlängert - das heißt, Menschen in Kurzarbeit erhalten mindestens 60 Prozent und maximal 87 Prozent vom letzten Nettolohn. Im Moment sind das mehr als fünf Millionen Betroffene. Für die Bundesagentur, die das Geld bezahlt, wird das richtig teuer. Experten schätzen die Kosten der Verlängerung auf fünf bis zehn Milliarden Euro, je nachdem, wie schnell sich die Wirtschaft von den Corona-Folgen erholt. Überbrückungshilfen Die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Betriebe werden bis Ende des Jahres verlängert. Das Programm war bisher bis Ende August befristet. Für die Zuschüsse hatte der Bund 25 Milliarden Euro eingeplant. Insolvenzrecht Die bestehenden Lockerungen im Insolvenzrecht werden verlängert, um eine Pleitewelle weiter zu verhindern. Bis Ende des Jahres wird die Regelung über die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für den Antragsgrund der Überschuldung weiter ausgesetzt. Grundsicherung Von der Krise besonders betroffene Künstler, Kleinselbstständige und Kleinunternehmer sollen erleichterten Zugang zur Grundsicherung erhalten. Dazu sollen beim Schonvermögen großzügigere Regelungen gelten. Auch der wegen der Corona-Krise erleichterte Zugang zur Grundsicherung insgesamt soll verlängert werden - bis Ende 2021. Wahlrecht Dass es überhaupt einen Kompromiss gibt, ist eine faustdicke Überraschung. Denn das Thema war zwischen beiden Seiten extrem umstritten. Nicht das Ziel, dass das Parlament kleiner werden soll, aber der Weg dahin. Nach der nächsten Wahl im Herbst 2021 soll erstmal die Zahl der Ausgleichsmandate verringert werden. Der nächste Bundestag würde dann etwas kleiner oder zumindest nicht noch weiter wachsen. Gleichzeitig setzt die Koalition jetzt schon eine Reformkommission ein, die dann ab der übernächsten Bundestagswahl, also 2025, die Größe des Parlaments auf rund 600 Sitze festschreiben soll. Das geht nur, wenn man die Zahl der Wahlkreise reduziert. 299 sind es heute, in fünf Jahren sollen es dann nur noch 280 Wahlkreise sein. Kinderkranken- und Pflegeunterstützungsgeld Gesetzlich Versicherten stehen für 2020 wegen der Corona-Krise mehr Krankentage zur Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung. Für Elternpaare soll das Kinderkrankengeld für jeweils fünf weitere Tage und für Alleinerziehende für zusätzliche zehn Tage gewährt werden. Wer Corona-bedingt Angehörige pflegt oder Pflege neu organisieren muss, kann in diesem Jahr bis zu 20 Arbeitstage der Arbeit fernbleiben. Das Pflegeunterstützungsgeld kann ebenfalls bis zu 20 Arbeitstage in Anspruch genommen werden, wenn die Pflege aufgrund von Corona-bedingten Versorgungsengpässen zu Hause erfolgt. Bildungsoffensive Aus den EU-Corona-Hilfsgeldern soll eine digitale Bildungsoffensive finanziert werden, die zum einen aus 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Lehrern mit digitalen Endgeräten besteht. Zum anderen soll der Aufbau einer bundesweiten Bildungsplattform vorangetrieben werden, die etwa einen geschützten und qualitätsgesicherten Raum für hochwertige digitale Lehrinhalte ermöglichen soll.