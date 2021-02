Die Spitzen von Union und SPD treffen heute im Koalitionsausschuss aufeinander. Die Prioritäten sind dabei höchst unterschiedlich: Die SPD pocht auf einen neuen Kinderbonus, die Union will Unternehmen entlasten.

Es ist das erste Treffen des Koalitionsausschusses in diesem Jahr. Neben der Kanzlerin, den Partei- und Fraktionschefs von SPD und CSU wird erstmals auch der neue CDU-Chef, Armin Laschet, daran teilnehmen. Klar scheint jetzt schon, dass im Superwahljahr 2021 jeder darauf bedacht ist, sein eigenes politisches Profil zu schärfen.

SPD will neuen Kinderbonus

So hat die SPD bereits vorab ihre Forderung nach einem neuen Kinderbonus für Hartz-IV-Empfänger bekräftigt. Von der Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro hatten im vergangenen Jahr viele sozial schwache Familien profitiert. Der Bonus könne erneut bedürftige Familien entlasten und sei zudem absolut finanzierbar, findet SPD-Chefin Saskia Esken. Die Sozialdemokratin hofft in dieser Angelegenheit auf eine gütliche Einigung mit der Union, dann könne man auch über steuerliche Entlastungen für Unternehmen sprechen, wie die Union sich diese wünscht.

Union setzt auf Steuererleichterungen für Betriebe

Tatsächlich erhofft sich die Union von den Beratungen Erleichterungen für Betriebe, die unter der Corona-Krise leiden. Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, bei der Steuererklärung Verluste aus den Jahren 2020 und 2021 mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 zu verrechnen. Sie müssten dann jetzt weniger Steuern zahlen.

Opposition will mehr und anderes

Die Opposition hat dagegen andere oder weiterreichende Vorstellungen, wie Bürger und Unternehmen in der Krise unterstützt werden könnten. So fordert die Linke erneut eine verstärkte finanzielle Unterstützung von Hartz-IV-Beziehern. Da sei der von der SPD geforderte neue Kinderbonus nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber auch nicht mehr. "Wir sagen, dass Menschen, die in der Grundsicherung sind, also nur mit einer geringen Rente oder Hartz-IV-Bezieher, dass die einen Zuschlag von 100 Euro im Monat bekommen", so Parteichef Bernd Riexinger im SWR.

Das Interview mit Bernd Riexinger zum Nachhören im Audio:

Ähnlich sehen es die Grünen. Es brauche "verlässliche und ausreichende Hilfe, keine Trostpflaster oder halbgaren Kompromisse". Die Grünen schlagen deshalb einen Krisenaufschlag von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder vor.

Was hat der Kinderbonus im letzten Jahr gebracht?

Was den Kinderbonus angeht, so hätten sich die im vergangenen Jahr ausgezahlten 300 Euro deutlich positiver ausgewirkt als die temporäre Mehrwertsteuersenkung, heißt es in einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach könne der Effekt pro eingesetztem Euro aus öffentlichen Mitteln rund doppelt so groß sein.

Die Einmalzahlung habe zielgerichtet Haushalte mit Kindern und niedrigen bis mittleren Einkommen erreicht, die im Zuge der Pandemie besonders häufig zusätzliche Ausgaben hätten. Dagegen nutzten vor allem Haushalte mit höheren Einkommen die Gelegenheit, durch die Mehrwertsteuersenkung Anschaffungen zu niedrigeren Preisen vorzuziehen, wie die Studie ergab.