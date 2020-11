per Mail teilen

Die Große Koalition hat ihren Streit über ein neues Gesetz für Schlachthöfe beendet. Künftig soll es in der Fleischindustrie ein Verbot für Werkverträge geben. Davon ausgenommen werden sollen traditionelle Fleischerhandwerksbetriebe mit höchstens 49 Mitarbeitern. Auf Ausnahmen hatte die Union gedrängt. Sie wollte auch Ausnahmen in der Grillsaison, während der mehr Wurst produziert wird und die Industrie vermehrt Leiharbeiter einsetzt. Die SPD wollte das Gesetz aber nicht verwässern. Im Sommer hatte es in der Fleischindustrie massenhafte Corona-Infektionen gegeben. Ein Geflecht von Leiharbeitsfirmen machte es zum Teil schwierig, die Kontaktpersonen zu ermitteln.