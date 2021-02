Die Große Koalition hat sich auf ein weiteres Corona-Hilfspaket geeinigt. Es soll vor allem Haushalten mit geringem Einkommen, Gastronomie, Kultur und Unternehmen zugutekommen.

Rund fünf Stunden dauerten die Beratungen im Kanzleramt. Dann waren sich Union und SPD einig: Menschen, die Hartz IV beziehen, sollen einen einmaligen Corona-Zuschuss in Höhe von 150 Euro erhalten. Bezieher von Kindergeld erhalten einen Kinderbonus von ebenfalls 150 Euro. Dieser Bonus wird Hartz-IV-Empfängern nicht von der Grundsicherung abgezogen.

Mehrwertsteuersenkung für Speisen verlängert

Für Gastronomen gilt, dass die eigentlich auf 30. Juni befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent für Speisen bis Ende 2022 verlängert wird.

Für die Kultur soll es einen Neustart geben, der mit einer Milliarde Euro bezuschusst wird. Außerdem soll der erleichterte Zugang zur Grundsicherung für Selbstständige bis Jahresende verlängert werden. Die Regelung hatte bisher nur bis Ende März gegolten.

Verlustrücktrag verdoppelt

Für Firmen gibt es Steuererleichterungen. Hier wurde die Höchstgrenze für den steuerlichen Verlustrücktrag verdoppelt. Damit können Unternehmen Verluste aus den Jahren 2020 und 2021 mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 verrechnen. Die Verdopplung des Rücktrags bedeutet, dass weniger Steuern fällig werden.

Keine zusätzlichen Schulden

Nach Einschätzung des SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans müsste das rund 7,5 Milliarden Euro schwere Hilfspaket zu finanzieren sein, ohne im aktuellen Haushalt weitere Schulden aufzunehmen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will in den kommenden Tagen über die Schuldenbremse beraten. Derzeit gebe es eine wilde Debatte über das Thema, so Scholz. Die SPD ist für eine weitere Aussetzung der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse. In der Union dagegen will man schnell wieder zu der Verpflichtung zurückkehren, keine weiteren Schulden aufzunehmen.