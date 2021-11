Ausverkauft - Corona-Selbsttests in der vierten Welle knapp

per Mail teilen

Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Vorschriften werden wieder vermehrt Corona-Tests nachgefragt. Beim Handel sind laut einer SWR-Umfrage Selbsttests jedoch häufig nicht mehr verfügbar.

Die großen Drogeriemarktketten und Discounter bestätigen aktuell eine stark gestiegene Nachfrage nach Corona-Tests für zu Hause. Punktuell könne es daher Engpässe bei der Versorgung geben. Es könne sein, dass nicht alle Produkte verfügbar seien, räumen etwa Lidl, Rossmann oder DM auf SWR-Anfrage ein. Als weiterer Grund werden auch gestörte Lieferketten genannt. Man bemühe sich und arbeite mit Hochdruck daran, mehr Ware zu bekommen.

Lange Lieferzeiten bei Corona-Selbsttests

Der Mangel an Corona-Schnelltest für den Privatgebrauch scheint mittlerweile ein flächendeckendes Problem zu sein. Viele Hersteller der Schnelltests sitzen in China. Bis die Firmen auf die stark gestiegene Nachfrage reagieren können, kann es dauern. Ein Hersteller, der Drogeriemärkte beliefert, schreibt dem SWR: Je nach Test gebe es eine Lieferzeit von zwei bis drei Wochen. Generell lagen die Schnelltests wohl im Sommer noch "wie Blei in den Regalen". Jetzt wurden offenbar viele Anbieter von der großen Nachfrage überrascht.

Corona-Tests auch in Apotheken und Online häufig ausverkauft

Auch bei Apotheken sind die Corona-Selbsttests inzwischen nicht immer verfügbar. Ebenfalls sind die Tests in den gängigen Online-Shops mittlerweile Mangelware. Wenn welche verfügbar sind, dann sind häufig die Preise gegenüber dem Sommer deutlich angestiegen.

Entspannung der knappen Lage vorerst nicht absehbar

Wann sich die Lage wieder entspanne, konnte keiner sagen. Dagegen sprach ein großer Betreiber von Schnelltest-Zentren in Baden-Württemberg davon, dass es zumindest bei ihnen keine Engpässe gebe. Man habe nämlich vorgesorgt und aktuell ausreichend Kapazitäten und genügend Tests eingelagert, seit im Sommer die Nachfrage nachgelassen habe. Doch so viel Vorsorge haben anscheinend viele nicht getroffen.