Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat dazu aufgerufen, tote und kranke Vögel dem Veterinäramt zu melden. Hintergrund sind Berichte über eine weltweit erste Übertragung des Vogelgrippe-Virus H5N8 auf Menschen in Russland. Klöckner sagte dazu, besondere Wachsamkeit sei nötig, wenn mehrere verendete Vögel an einer Stelle gefunden werden. In jedem Fall sollten sie nicht angefasst werden. Zugleich rief die Ministerin die Geflügelhalter auf, ihre Tierbestände durch konsequentes Einhalten der Vorschriften zu schützen.