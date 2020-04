Dass es dem Wald in Deutschland schlecht geht, ist gerade nach den trockenen Sommern der letzten Jahre bekannt. Und auch jetzt kündigt sich schon wieder eine regenarme Zeit an. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will den Forstwirten helfen.

Die Bundesregierung verteilt in diesen Corona-Zeiten so viel Geld wie noch nie – vor allem an Unternehmen, um ihnen eine Perspektive für die Zeit nach der Krise zu bieten. Doch auch jetzt dürften der Klimawandel und der Wald nicht vergessen werden, mahnt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im SWR an. Eine Unterstützung sei gerade jetzt wichtig, denn die Waldbesitzer müssten "dieses Jahr noch Millionen Bäume pflanzen." Ihr Ministerium habe sich deshalb auch in der Corona-Krise dafür stark gemacht, Niedrigzins-Darlehen "zügig" zu gewähren. Diese Förderdarlehen würden "über die Landwirtschaftliche Rentenbank und die Hausbanken auch angeboten." Der Bund übernehme 90 Prozent der Sicherheiten, so Klöckner. Dauer 4:11 min Klöckner will Waldbesitzern auch in Corona-Zeiten finanziell helfen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will den deutschen Waldbesitzern auch in der Corona-Krise finanziell unter die Arme greifen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler sagte Klöckner, Unterstützung sei gerade jetzt wichtig, denn die Waldbesitzer müssten "dieses Jahr noch Millionen Bäume pflanzen." Audio herunterladen (1,9 MB | MP3) "Jeder nicht gepflanzte Baum fehlt später" Die Bundeslandwirtschaftsministerin versprach, dass andere Maßnahmen, wie Gelder für den Klima- oder Waldfonds nicht in Gefahr seien. Es gebe "über die Parteigrenzen hinweg einen Konsens: wenn wir den Klimawandel wirklich bekämpfen wollen, dann ist die grüne Lunge, nämlich unser Wald, ein ganz zentraler Punkt. Jeder Baum, den wir jetzt nicht pflanzen, der wird uns später auch fehlen", sagte Klöckner. Jeder müsse jetzt erkennen, wie wichtig der Wald ist. Jetzt sei Pflanzzeit. "Borkenkäferholz muss raus aus dem Wald" Die derzeitigen Rahmenbedingungen kämen dem Borkenkäfer sehr gelegen, so Klöckner weiter. Gemeint ist damit die lang anhaltende Trockenheit der vergangenen Sommer. Auch derzeit sei es wieder viel zu trocken, berichten Wetterexperten. Besonders wichtig sei es deshalb, dass vor allem mit dem Käfer befallenes Totholz aus dem Wald abtransportiert werde und die Flächen wieder aufgeforstet würden, so Klöckner.