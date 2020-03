per Mail teilen

Die niederländische Fluggesellschaft KLM streicht wegen der Corona-Krise bis zu 2.000 Arbeitsplätze. Zur Begründung verweist das Management unter anderem auf das Einreiseverbot für Europäer in die USA. Im März müsse KLM 25 Prozent der geplanten Flüge streichen, ab April seien es nach dem aktuellen Stand 40 Prozent. KLM-Chef Elbers erklärte in einer Videobotschaft, seine Firma sei durch die jüngsten Entwicklungen in eine Krise bisher nicht gekannten Ausmaßes geraten.