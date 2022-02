Kommentar: Erschreckende Aussichten

Einer aktuellen Studie der Stadt Lindau zufolge ist der Klimawandel am Bodensee mehr als deutlich messbar. Demnach geht es nun darum sich schnellstmöglich dem Klimawandel anzupassen, meint Kirsten Tromnau.

Erschreckend, anders kann ich die Ergebnisse einer von der Stadt Lindau am Bodensee in Auftrag gegebene Klimawandelstudie nicht bezeichnen. Denn sie prophezeit, dass unsere Flora und Fauna sich in den kommenden Jahren schneller als gedacht verändern wird. Schädlinge und neue Insektenarten werden sich durch die steigenden Temperaturen ausbreiten, unsere heimischen Insekten drohen zu einem großen Teil auszusterben.

Januar am Seerhein SWR H. Eichenhofer

Schon jetzt versuchen viele Kommunen ihre Wälder mit Bäumen aufzuforsten, die Hitze und Trockenheit besser vertragen können. Die Stadt Lindau will künftig auch den städtischen Bereich so begrünen, dass selbst bei extremen Hitzesommern das Leben in der Innenstadt noch halbwegs erträglich bleibt.

Auch die Landwirte müssen umdenken. Hier ist laut Studie Eile geboten. Sie drängt auf einen Ausbau des ökologischen Anbaus, um die Böden vor der Austrocknung zu bewahren. Jeder Hobbygärtner weiß aus eigener Erfahrung, dass allein der Wasserverbrauch in den vergangenen Sommern massiv gestiegen ist.

Wer immer noch zaudert und den Klimawandel nicht so richtig wahrhaben will, dem empfehle ich dringend einen Blick in die Lindauer Studie, die weit über die Stadt am Bodensee hinausgeht. Sie zeigt, dass wir den Klimawandel nicht mehr vermeiden können, sondern uns ihm nur noch anpassen können.