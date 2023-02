Meinung: Motiviertere Grüne braucht das Land!

In Sachen Klimaschutz läuft gerade nicht viel in Baden-Württemberg. Das neue Maßnahmenpaket der grün-schwarzen Landesregierung wird heftig kritisiert. Es sei zu zahm und ginge nicht weit genug. Die Grünen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, meint Kirsten Tromnau.

Kürzlich habe ich einen alten Tatort gesehen. Einen Schimanski. Götz George in seiner Paraderolle. Der Tatort spielt im schmuddeligen Duisburg der 80er Jahre. Eine raue Welt geprägt von Männern, die sich weder um Mode noch um ihre Körperpflege scherten. Die Meinung von Kirsten Tromnau SWR Als ich die Schweißringe unter den Achseln der Herrenhemden bei Schimmi und Thanner sah, stieg mir automatisch der Geruch der 80er Jahre in die Nase. Diese Zeit roch nach Mottenkugeln, Alkohol, Zigaretten, Schweiß und vor allem nach Abgasen. Autos ohne Kat und Fabrikschornsteine verpesteten damals die Luft. Vielleicht können auch Sie und Ihre Nase sich erinnern. Heute, also 40 Jahre später, ist die Luft beinahe schon gesund und rein. Auch sonst scheinen Umweltprobleme fast nicht mehr zu existieren. Diesen Eindruck vermittelt zumindest das Klima-Maßnahmenregister der baden-württembergischen Landesregierung. Von Umweltschützern und sogar aus dem regierungseigenen Sachverständigenrat hagelt es Kritik, dass es sich dabei um eine Mogelpackung handele. Da würden "alte Kamellen" als neu verkauft oder die Anschaffung von schaltbaren Steckleisten als Treibhausgaskiller angepriesen. Außerdem ist alles freiwillig: Wer beim Klimaschutz nicht mitmacht, muss auch keine Sanktionen fürchten. Mir ist es ein Rätsel, wie eine grün-schwarze Landesregierung mit einem grünen Ministerpräsidenten so etwas zustande bringen kann. Doch die Grünen von heute haben anscheinend nichts mehr mit den frei nach Schimanski "Grünen Spinnern" aus den 80er Jahren zu tun. Schade