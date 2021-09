Eigenlob verpestet das Klima

per Mail teilen

Das Großprojekt zum Klimaschutz der baden-württembergischen Landesregierung sei zu klein gedacht, warnen Klimaexperten. Aber vor allem das Eigenlob der Politiker riecht unangenehm, meint Kirsten Tromnau.

CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl sagte Mitte Juli, wenn die Konservativen etwas als richtig erkannt hätten, dann setzten sie sich an die Spitze der Bewegung. Strobl meinte damit das Gesetzesvorhaben zum Klimaschutz in Baden-Württemberg und sagte diese Worte einen Tag vor der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Solarpflicht für Neubauten und mehr Windkraft planen Grüne und CDU in ihrem Klimaschutzgesetz Pressestelle GWG Tübingen / Jürgen Lippert

Die Flutkatastrophe hätte ebenso Baden-Württemberg treffen können, das kann man in der aktuellen Risikoanalyse des Bundesumweltministeriums nachlesen. Demnach werden Klima-Extreme Baden-Württemberg künftig besonders häufig heimsuchen.

Nun lobt sich die Landesregierung gerade selbst in den höchsten Tönen für ihr Klimaschutzvorhaben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht von einer Vorbildfunktion für andere Länder. Doch Klimaschutzexperten haben dem Landtag in seiner Sitzung am Montag erklärt, dass das neue Klimaschutzgesetz nicht ausreichen wird, um eine Klimaneutralität bis 2040 im Land zu erzielen. Die Landesregierung habe anscheinend den steigenden Energiebedarf nicht mit einberechnet.

So ist das in Zeiten des Bundestagswahlkampf, da ernennt sich die CDU zur Spitze der Klima-Bewegung und die Grünen erklären sich zum Klima-Vorbild für alle. Das Eigenlob der Landesregierung stinkt nicht nur, sondern wird wohl weiter das Klima verpesten.