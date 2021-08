Eltern haben in der Corona-Zeit viel weggesteckt: Monatelang zerrissen zwischen Homeoffice und Betreuung. Jetzt sollen sie auch noch eine Entscheidung treffen, über die selbst hochrangige Experten erbittert streiten: Kinder impfen lassen oder nicht? Glücklich all die, deren Kinder noch keine 12 sind, findet Laura Koppenhöfer.

Bin ich froh, dass meine Kinder so klein sind. Dass sie noch “übergestern” statt vorgestern sagen oder Goldfisch statt Silberfisch, dass sie gerne “Ketsapp” essen und Traubenzucker aus der “Athopeke”. Denn wären sie schon größer, so 12 oder älter, dann müsste ich jetzt entscheiden, sie gegen das Coronavirus impfen zu lassen - oder lieber nicht. Und das würde mich grandios überfordern.

Die Kolumne von Laura Koppenhöfer können Sie hier auch als Audio hören:

Bei dem Durcheinander an hochrangigen Meinungen! Die europäische Arzneimittelagentur hat die mRNA-Impfstoffe zwar ab 12 zugelassen. Trotzdem sagt die deutsche Impfkommission Stiko: Bei gesunden Kindern lieber nich’. Brauchen mehr Daten. Was ich eine durchaus glaubwürdige Sichtweise finde.

Der Berufspessimist Karl Lauterbach ist natürlich dafür, weil für ihn sowieso nichts gefährlicher ist als Covid, und schon gar kein Impfstoff, nein, auch nicht für Kinder. Gesundheitsminister Jens Spahn ist dafür und sein Stuttgarter Kollege Manfred Lucha auch, ab 12 gibt’s jetzt Impfangebote. Wen schert da schon das Zaudern der Stiko? Die findet wiederum das wörtliche “Vorpreschen der Politik wenig hilfreich”. Und die Haus- und Kinderärzte? Die einen so, die anderen so. Das einzige, was alle sagen: Am Ende entscheiden die Eltern.

Nur, wessen Job sollen die Eltern eigentlich noch machen in dieser dusseligen Pandemie? Den von Lehrerinnen, Computerexperten und jetzt auch noch von Impfberatern?

Viele werden den Herbst abwarten. Wenn dann die Alternative zu geimpften Kindern ein weiteres Halbjahr ohne Kinderturnen und Geburtstagsfeiern, dafür mit Maskenpflicht und Wechselunterricht ist, dann haben Spahn und Lucha vielleicht doch ein bisschen mehr Recht. Und der Hausärzte-Präsident Ulrich Weigeldt sowieso, der sagt, „Long-Lockdown“ schade den meisten Kindern mehr als „Long Covid“. Und spätestens dann denkt die Stiko vielleicht nochmal über ihre Nicht-Empfehlung nach.

Ich kann zum Glück jetzt aufhören, darüber nachzudenken, weil meine Kinder ja noch klein sind. Und kann mich stattdessen fragen: Wann kommt eigentlich endlich die Impfung gegen Dauerschnupfen, Brechdurchfall und Mundfäule? Alles Krankheiten, die Eltern kleiner Kinder ungefragt frei Haus geliefert bekommen. Meist im Winter. Und in diesem Sommer...da laufen die Nasen und häufen sich die Krankmeldungen wie sonst im Februar!

Anscheinend wurden viele tiefenentspannte Immunsysteme nach ihrem Lockdown-Urlaub von den Öffnungen überrascht. Mich hat’s natürlich auch prompt erwischt: Ein Kita-Keim der übelsten Sorte. Aber die Kinder haben sich rührend um mich gekümmert, mit ihren kleinen roten Arztköfferchen. Ich musste viel “Salattee” trinken. Und natürlich “Bitzen” in den Arm kriegen. Müssen mir das reinste Zaubermittel verimpft haben - wenige Tage später war ich gesund.

Sagte ich schon, dass ich froh bin, dass meine Kinder noch klein sind?