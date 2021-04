per Mail teilen

Der Bundesrat berät die vom Bundestag beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Knackpunkt dabei: die Ausgangsbeschränkung. Klagen dagegen könnten Erfolg haben, meinen Verfassungsrechtler.

Die FDP hat den Gang nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht schon mehrfach angekündigt. Und so könnte die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das am Donnerstag vom Bundesrat wohl durchgewunken wird, möglicherweise nur eine kurze Halbwertzeit haben.

Gestritten wird vor allem um die Ausgangsbeschränkung. Sie soll bundesweit von 22.00 Uhr abends bis fünf Uhr morgens gelten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner liegt. Mit dieser Maßnahme erhofft sich die Bundesregierung eine Reduzierung der Kontakte.

Klagen gegen Ausgangsbeschränkungen könnten erfolgreich sein

Der Verfassungsrechtler Prof. Alexander Thiele von der Ludwig-Maximilians-Universität in München rechnet damit, dass Klagen gegen die Ausgangsbeschränkungen Erfolg haben könnten. In einem Interview mit dem SWR sagte Thiele, nächtliche Ausgehverbote seien "verfassungsrechtlich nicht problematisch oder schwierig". Es sei aber interessant, "ob man das begründen kann." Thiele meinte zudem, dass man an der Wirksamkeit einer solchen Maßnahme zweifeln könne.

Ausnahmen für geimpfte Menschen?

Verfassungsrechtler Thiele sagte weiter, mehrere Studien hätten gezeigt, dass Menschen, die bereits gegen das Coronavirus geimpft seien, kein Ansteckungsrisiko mehr darstellten. "Grundsätzliche Einschränkungen lassen sich für diese dann nicht mehr rechtfertigen". Das gelte dann auch für "harte" Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen. Hier müsse der Gesetzgeber andere Regelungen finden, meinte Thiele.

Baden-Württemberg schwenkt auf Bundeslinie ein

Auch Baden-Württemberg will nun die bundesweiten Ausgangsbeschränkungen übernehmen. Zunächst hatte das Land erwogen, die Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 weiter von 21.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens gelten zu lassen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte allerdings jetzt, das Gesetz werde "eins zu eins umgesetzt". "Jetzt da immer rumzumachen, das hat keinen Sinn", so Kretschmann.

Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Stand Donnerstag, 00.00 Uhr) bei 161, in Baden-Württemberg bei 183 und in Rheinland-Pfalz bei 140.

In Baden-Württemberg liegen laut Robert-Koch-Institut vom 22. April nur folgende Land- und Stadtkreise unter dem Wert 100, bei dem keine Ausgangsbeschränkungen gelten würden:

Breisgau-Hochschwarzwald (67,1)

Emmendingen (99,8)

Freiburg (89,1)

In Rheinland-Pfalz sind die Kreise

Südwestpfalz (73,8)

Neustadt an der Weinstraße (88,2)

Kusel (65,5)

Bitburg-Prüm (69,7)

Cochem-Zell (79,8)

nicht betroffen.