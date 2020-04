per Mail teilen

Vertreter beider großer Kirchen haben sich angesichts der Corona-Krise gemeinsam an die Gläubigen gewandt. Ostern vertreibe nicht einfach die Ängste und Sorgen und schaffe sie aus der Welt - aber die Auferstehung Jesu Christi sei Grund zur Hoffnung. Das sagten der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Bätzing und der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm gemeinsam im Wort zum Sonntag in der ARD. Es ist die erste derartige ökumenische Zusammenarbeit in der fast 70jährigen Geschichte der Fernsehsendung.