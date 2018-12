Fußball-Bundesliga Proteste wegen Montagsspiel

Fan-Proteste haben am Montagabend zu Verzögerungen beim Bundesliga-Spiel Frankfurt-Leipzig gesorgt. Die Montagsspiele sind weiter umstritten, viele Fans lehnen sie ab.

Tennisbälle gegen das Montagsspiel

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit wurde ein umstrittenes Montagsspiel in der Bundesliga angepfiffen. Erst drängten Hunderte Fans in den Innenraum des Frankfurter Stadions. Vor Beginn der zweiten Halbzeit warfen die Zuschauer dann hunderte Tennisbälle auf den Platz. Das Spiel endete schließlich 2:1 für Frankfurt.

Ein Spiel am Montag mit ungewöhnlich spätem Anpfiff um 20:30 Uhr ist für viele Fans ein Unding. Denn anders als bei Spielen am Wochenende müssen sie bis zu zwei Tage frei nehmen, um beim Spiel dabei seien zu können. Die Fans fühlen sich und ihre Interessen im Stich gelassen und finden, dass im Profifußball nur noch die Vermarktungsinteressen der Vereine im Vordergrund stünden.

Kritiker fürchten um die Stimmung im Stadion

Kritiker der Montagsspiele befürchten, dass es sich schlicht nicht jeder Fan leisten kann bei einem Auswärtstermin seiner Mannschaft unter der Woche hinterher zu reisen. Und das könnte auf Dauer das, was den deutschen Fußball ausmacht, zerstören - nämlich die von vielen als einzigartig empfunden Stimmung in den Stadien.

Genau da setzen viele Fans auch in ihrem Protest an: Sie wollen entweder gar nicht erst ins Stadion gehen oder wenn sie hingehen, dann wollen sie schweigen.

DFL: Europa-League-Teilnehmer sollen geschont werden

Fünf Montagstermine gibt es in dieser Saison. Das soll auch erst einmal bis 2021 so bleiben. So sieht es der neue Fernsehvertrag vor. Fans werfen der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor, dass mit den Spielen am Montag noch mehr Medienerlöse erzielt werden sollen. Die DFL weist das von sich: Vielmehr sollten die Europa-League-Teilnehmer wie RB Leipzig geschont werden.

In einer Stellungnahmen der DFL heißt es, dass betroffene Vereine immer wieder darum gebeten haben, nach einem internationalen Spiel am Donnerstag nicht gleich wieder am Samstag im Stadium stehen zu müssen. Das sei der Grund gewesen, warum zehn Ausweichtermine beschlossen wurden - fünf an Sonntagen, fünf an Montagen. Ob das auch in der folgenden TV-Rechte-Periode so fortgeführt wird, ist offen. Möglich ist auch, dass die Montagstermine wieder abgeschafft werden.

Internationaler Wettbewerb um Top-Spieler

Axel Hellmann, Vorstand von Eintracht Frankfurt, schrieb dazu in einem Gastbeitrag für den "Kicker", viele Fans befürchteten, dass aus fünf Terminen an Montagen zehn werden könnten. Hellman zeigte außerdem Verständnis für das Gefühl vieler Fans, die sich als schwächstes Glied in der Kette sähen.

Die TV-Rechte bringen der DFL in dieser Saison erstmals mehr als eine Milliarde Euro ein. Befürworter der Montagsspiele argumentieren daher auch mit dem internationalen Wettbewerb um Top-Spieler. Nur wenn es den heimischen Vereinen gelinge möglichst viel Geld zu erlösen, können sie langfristig ihre Spieler halten. Denn für viele Top-Spieler ist es immer wieder attraktiver einen Vertrag beispielsweise in Großbritannien zu unterscheiben.