Das Saarland wirbt dafür eine Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs dauerhaft in das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis aufnehmen zu lassen. Bisher könne sich jemand, der etwa zu einem Jahr Haft verurteilt wurde, nach elf Jahren ohne Vermerk wieder in einer Kita bewerben, sagte Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU) in Saarbrücken. Wenn sich jemand im Alter von 18 Jahren wegen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht habe, müsse dies zum Schutz der Kinder auch noch aufgelistet sein, wenn der Täter bereits 88 Jahre alt sei, sagte der CDU-Politiker. Das Saarland habe bereits im Februar gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern über den Bundesrat das Ende der Löschungsfristen eingebracht.