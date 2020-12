Die Familienkassen zahlen ab heute den "Corona-Kinderbonus" aus: Eltern, die Kindergeld bekommen, erhalten insgesamt 300 Euro.

"Ich hätte mir eine nachhaltige Leistung gewünscht, die die Situation armer Kinder in Deutschland dauerhaft verbessert", sagte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers im SWR. Dazu müsse es jedoch eine Reform des "Familienleistungsausgleichs" geben, hin zu einer "Kindergrundsicherung". Hilgers forderte, dass vor allem Kinder sozial schwacher Eltern 600 Euro pro Monat bekommen. Das sei der derzeitige festgestellte "Mindestbedarf" für ein Kind. Die Leistung solle allerdings sinken, je mehr die Eltern verdienten.

Hilgers beklagte zudem, dass es zu viele "arme Kinder" gebe. "Das können wir uns eigentlich nicht leisten“, sagte Hilgers. "Die Gesellschaft müsste alle Anstrengungen unternehmen, jedes Kind zu einem potenziellen Leistungsträger zu erziehen und nicht zu einem Leistungsempfänger."

Kinderbonus wird ab heute in zwei Raten ausgezahlt.

Insgesamt sollen rund 18 Millionen kindergeldberechtigte Kinder ab heute die Prämie erhalten. Diese wird in zwei Raten ausgezahlt. Im September bekommen die Familien 200 Euro, im Oktober noch einmal 100 Euro. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abgefedert und zugleich die Wirtschaft angekurbelt werden. Das Geld muss nicht beantragt werden; ausgezahlt wird es automatisch. Voraussetzung: Ein Kind muss mindestens einen Monat im Jahr 2020 Kindergeld bezogen haben. Es gilt also auch für Kinder, die erst im Dezember geboren werden.

"Regelsätze derzeit unzureichend"

Hilgers forderte im SWR eine umfassende Reform zu einer "Kindergrundsicherung". Diese würde den Lebensunterhalt von Kindern sichern, die in Not seien. Auch verbessere es deutlich deren Bildungschancen. Die derzeitigen Regelsätze hält Hilgers für "völlig unzureichend". Für die komplette Hygiene eines Babys bekämen die Eltern lediglich sieben Euro im Monat. "Wer das aufgeschrieben hat, der hat noch niemals einen Säugling versorgt", so der Präsident des Kinderschutzbundes.

Kinderreiche Familien besonders von der Coronakrise betroffen

Das Statistische Bundesamtes hat errechnet, dass der Anteil der armutsgefährdeten Familien mit drei oder mehr Kindern von 2011 (22,4 Prozent) bis 2019 um fast neun Prozent gestiegen ist. Noch stärker von Armut gefährdet gewesen seien 2019 nur Haushalte von Alleinerziehenden (42,7 Prozent).

Laptops und Tablets für alle Schüler

Der Präsident des Kinderschutzbundes hält es für ungerecht, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler über einen Laptop oder ein Tablet verfügten. "Manche Familien haben noch nicht mal einen WLAN-Anschluss", sagte Hilgers." Nach den Regeln der "Hartz IV"-Gesetze, müssten die Geräte eigentlich von Staat finanziert werden. Der weigere sich jedoch in vielen Fällen, so Hilgers und so müssten die Eltern die Leistung einzeln über Gerichte erstreiten. In der Corona-Krise hätte die Bundesregierung dafür sorgen können, dass sich Eltern die Geräte leisten können. "Dann wäre es eine schnelle Lösung geworden", sagte Hilgers. Ausdrücklich lobte er die Initiative der rheinland-pfälzischen SPD. Sie will erreichen, dass Tablets und Laptos - ähnlich wie Schulbücher - Teil der Lernmittelfreiheit werden.