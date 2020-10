per Mail teilen

Bis zu 600 Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen einen Großbrand an Afrikas höchstem Berg, dem Kilimandscharo. Nach Medienberichten hat das Feuer in knapp 3.000 Meter Höhe ein großes Gebiet von Heide- und Moorlandschaft zerstört. Anwohner berichten, dass sich die Flammen auch in Richtung des darunter liegenden Regenwaldes bewegen. Seit dem Morgen stehe zur Unterstützung der Feuerwehrleute auch ein Helikopter zur Verfügung, teilte Tansanias Nationalparkbehörde mit. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.