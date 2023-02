Meinung: Kiki macht das schon

per Mail teilen

ChatGPT ist quasi schon von gestern. Nun hat Konkurrent Google einen eigenen Chatbot namens Bard angekündigt, mit dem man sich auch unterhalten kann. Mit dem Namen beweist Google viel Humor, meint Josef Karcher.

"Ach, der Hindernisse sind so viele! Ich verliere meine Zeit und Ziele, durch diese Straße muss ich aber kommen."

So ähnlich textet der Bot ChatGPT, wenn man ihn bittet, ein Staugedicht nach Schiller-Art zu schreiben. Klingt ein bisschen wie aus Don Carlos und Wilhelm Tell. Kein Wunder, die künstliche Intelligenz klaubt sich Versatzstücke aus dem Internet zusammen und kombiniert daraus etwas Neues. Bei Schiller ist das sowieso kein Drama - vom Copyright her.

KI im Europaparlament

Es wird nicht nur Lyrik produziert, auch Romane und Referate, ebenso Geburtstags-Glückwünsche für Tante Gertrud, Privates und Politisches. So hat erst kürzlich ein SPD-Abgeordneter im Europaparlament eine Rede zur Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter gehalten, die ihm ChatGPT geschrieben hatte. Es war ein Test, keiner hat's gemerkt, erst am Schluss, als er sich beim Chatbot ausdrücklich bedankte.

Chatbot textet Schlager?

Man stelle sich vor, das würde Schule machen. Die Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz würden plötzlich mitreißender. Oder nehmen wir deutsche Schlagertexte, die wären auf einen Schlag anspruchsvoller.

Dafür bräuchten wir dann namentlich eine Autorin. Ich schlage vor: Kiki Bottmann. Das wäre gendermäßig völlig in Ordnung.

KI ohne Humor

O.K. - KI hat gute Seiten, aber nicht nur. Bei effektiver Nutzung wären die Kinder in Nullkommanichts mit den Hausaufgaben fertig. Ob sie die gewonnene Zeit freiwillig für eine Mithilfe bei der Hausarbeit nutzen, scheint aber fraglich. Und auf den KI-Hausroboter Heinzelmann, der saugen und auch blasen kann, sowie selbstständig auf-, ab- und einräumt und abends zur Unterhaltung Sketche à la Loriot darbietet, auf den müssen wir noch lange warten.

Kreativität und Engagement sind nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit von KI. Auch mit Humor ist es schwierig. Es wird berichtet, KI-Witzen fehle oft die zündende Pointe…

Vielleicht hat sich Google genau deshalb, bei der Namensvergabe für seinen Chatbot etwas gedacht. Bard soll er heißen. Auf Deutsch Barde, keltischer Sänger. Mir fällt da sofort Troubadix ein – genau der aus Asterix. Wenn das Dorf fröhlich feiert, muss der geknebelte Troubadix die Klappe halten. Er würde nur nerven. So viel Selbstironie hätte man Google gar nicht zugetraut.