Meinung: Unser Kennedy

John F. Kennedys gewaltsamer Tod nahm den Menschen eine von ihnen erwählte Lichtgestalt, meint Martin Rupps.

Am Mittwoch vor 60 Jahren wurde US-Präsident John F. Kennedy ermordet. Eine kompakte Zeitreise zu diesem welthistorischen Ereignis ermöglicht das SWR Archivradio. Vom SWR produziert ist auch eine Doku-Reihe über Kennedys Leben und politisches Vermächtnis. Sie finden sie hier in der ARD-Mediathek.

Besonders der vierte Teil der Reihe zeigt, dass John F. Kennedys Ruhm weniger auf seiner tatsächlichen Lebensleistung beruht als darauf, was Menschen bis heute in ihn hineindenken. Der Soziologe Max Weber prägte den Begriff des charismatischen Politikers, der mit seiner besonderen Ausstrahlung nicht nur Zustimmung, sondern Hingabe erfährt. Max Weber hätte an John F. Kennedy, dem Musterbeispiel eines politischen Charismatikers, seine Freude gehabt.

Die Meinung von Martin Rupps

Einer der brillantesten Redner der Neuzeit

Tatsächlich fielen Licht und Schatten auf den 35. Präsidenten der USA. John F. Kennedy war unfassbar intelligent – ihm genügten Sekunden, um den Inhalt eines Textes zu erfassen. Er zählte zu den brillantesten Rednern der Neuzeit. Zugleich war Kennedy schwerkrank; bis zu elf Ärzte gleichzeitig konsultierte er wegen seines Rückenleidens. Hinzu kam Kennedys Sexsucht. Er lebte sie unter anderem im Arbeitszimmer seines Bruders und US-Justizministers Robert Kennedy aus. Schon der Soziologe Max Weber hatte eine der Fähigkeiten charismatischer Herrscher darin gesehen, dass sie sich folgenlos über Regeln hinwegsetzen können.

John F. Kennedys gewaltsamer Tod nahm den Menschen eine von ihnen erwählte Lichtgestalt. Zugleich blieben ihnen Bilder eines Mannes erspart, der absehbar auf den Rollstuhl angewiesen sein würde und auf immer stärkere Schmerzmittel. Ich vermag nicht zu sagen, ob es das Schicksal mit John F. Kennedy gut oder schlecht gemeint hat.