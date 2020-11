Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich zieht vorerst aus dem Bundesvorstand der Partei zurück. Er lasse sein Mandat bis Jahresende ruhen, teilte er mit. In einer persönlichen Erklärung bezeichnet Kemmerich die Teilnahme an einer Demonstration in Gera gegen die Corona-Regeln als Fehler. Dort hatten auch Demonstranten aus dem rechten Spektrum gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus protestiert. Kemmerich war ohne Schutzmaske unterwegs und missachtete Abstandsregeln. Unterdessen hat sich die Thüringer CDU von einem Vorstandsmitglied des Thüringer CDU-Wirtschaftsrates distanziert. Der Unternehmer hatte die Demo in Gera organisiert. Er ist nach eigenen Angaben parteilos und hat mittlerweile sein Amt als Vorstandsmitglied in dem Gremium niedergelegt.