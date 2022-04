Meinung: Gruppenzwang beim Masketragen

per Mail teilen

Immer weniger Menschen tragen noch Masken. Wer sich weiterhin maskieren möchte, muss dem Gruppenzwang standhalten, meint Kirsten Tromnau

Etwas über eine Woche ist es her, da fielen die Masken. Zumindest in vielen Bereichen der Öffentlichkeit. Zunächst noch sehr zaghaft und nach ein paar Tagen immer häufiger.

Einkaufen kann derzeit zu einer spannenden Studie menschlichen Verhaltens werden. Zunächst ein Abstecher in den Baumarkt, in dem niemand mehr eine Maske trägt, einschließlich der Angestellten. Danach in den Supermarkt, dort hat sich die Masse noch nicht entschieden. Eine Hälfte trägt noch Masken, die andere nicht mehr.

Als würde etwas mit mir nicht stimmen

Mich bringt schon der Besuch im Baumarkt ins Grübeln, da ich sehr an meiner Maske hänge, schließlich grassiert die Corona-Pandemie ja noch. Als Schutz für mich und meine Mitmenschen und auch als Mahnung, in geschlossenen Räumen Abstand zu halten. Doch als einzige mit Maske unter vielen Unmaskierten habe ich schon ein komisches Gefühl. Als würde mit mir etwas nicht stimmen.

Gruppenzwang - Maskenfeind und Beziehungskiller

Gruppenzwang kann schon Seltsames bewirken, unter anderem ist er auch ein erfolgreicher Beziehungskiller. Nicht selten scheitern Paar-Beziehungen an der Ablehnung im Freundeskreis. Ich bin also gespannt, wie lange meine Maske und ich unsere innige Beziehung unter diesen Bedingungen noch fortsetzen können.