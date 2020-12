per Mail teilen

Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland werden wohl erst nächstes Jahr flächendeckend Laptops bekommen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das werde sich in diesem Jahr nicht mehr umsetzen lassen. Zum einen müsse der Bund noch über die Finanzierung beraten. Zum anderen seien die Lieferfristen für die Laptops deutliche länger geworden, so Hubig.