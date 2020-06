per Mail teilen

Die Angst vor einer Corona-Infektion schrumpft. Trotzdem wollen die meisten keinen Urlaub im Ausland machen. Angst vor Corona in der Ferne, aber keine Angst vor Corona daheim?

Die Deutschen haben jetzt weniger Angst vor einer Corona-Infektion. Ende März waren es 55 Prozent, jetzt sind es nur noch 24 Prozent. Das zeigt der ARD-Deutschlandtrend. Außerdem wollen viele wieder in Urlaub fahren, am liebsten nach Deutschland, allenfalls noch in ein europäisches Land - aber nicht außerhalb unseres Kontinents. Das scheint vielen zu gefährlich.

Wie das zusammenpasst, hat der Göttinger Psychiater und Angstforscher Professor Borwin Bandelow im SWR erklärt:

"Das liegt einfach daran, dass wir auf der einen Seite ein vernünftig denkendes, intelligentes Gehirn haben – das Vernunftgehirn – und auf der anderen Seite ein Angstgehirn, das nicht sehr gebildet ist und auch nicht gut mit Statistiken umgehen kann." Angstforscher Prof. Borwin Bandelow

Diese beiden Gehirn-Systeme würden nicht notwendigerweise zusammenarbeiten: "Das ist wie bei einer großen Behörde. Die arbeiten auch teilweise gegeneinander."

Dauer 3:41 min Angst vor Corona - aber nur in der Ferne? Der Angstforscher Borwin Bandelow im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

Corona-Wahrnehmung: Von großer Angst zu großer Sorglosigkeit?

Gerade zu Beginn der Pandemie habe das Angstgehirn überhand und viele Menschen hätten laut Bandelow zu starke Angst vor einer Ansteckung: "Dieses Angstsystem hat am Anfang der Pandemie gesagt: Wir müssen jetzt Panik machen. Währenddessen hat das Vernunftgehirn gesagt: Eigentlich ist es statistisch nicht so wahrscheinlich, dass man sich ansteckt."

Mittlerweile habe sich aber die Wahrnehmung der Menschen verändert: "Viele kennen niemanden, der an Corona erkrankt ist und schon gar keinen, der daran gestorben ist, und denken sich: Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Aber diese Menschen hören dann gleichzeitig die Berichte aus dem Ausland und denken, dass dort alles viel schlimmer ist als bei uns."

Lieber Party in Deutschland?

Deswegen sei das Sozialverhalten einiger Menschen aktuell sehr unlogisch, meint der Psychologe. Viele Menschen fänden es OK, "dass sie auf Parties gehen und sich da umarmen - vor allem unter dem Einfluss von Alkohol."

Wenn man jedoch in Länder wie Griechenland fahren würde, sei das Risiko, sich anzustecken, wahrscheinlich geringer als zu Hause. "Trotzdem haben die Leute jetzt im Moment große Angst, solche Reisen zu unternehmen."

Angst vor schlechter medizinischer Versorgung im Ausland

Das hinge auch damit zusammen, dass viele Deutsche nicht der medizinischen Versorgung im Ausland trauen würden: "Wenn man in ein fremdes Land fährt, hat man oft eine völlig übertriebene Angst, dass da die Leute nicht deutsch sprechen können oder, dass die Gesundheitsversorgung deutlich schlechter wäre. Das gilt natürlich für manche Länder schon, aber es ist nicht so, dass das Leben da wirklich gefährlicher ist."

Dass vielen Deutschen das aber so vorkommt, habe auch etwas mit "unserer Fremdenangst zu tun, die in jedem Menschen so schlummert."