Zum 250. Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel fragt sich Martin Rupps, weshalb Politiker keine Philosophen mehr zitieren.

Vor 250 Jahren wurde in Stuttgart Georg Wilhelm Friedrich Hegel geboren, einer der wichtigsten Philosophen der Geistesgeschichte. Keine Angst, jetzt folgt keine Kurzbeschreibung seiner schwer verdaulichen Lehre. Vielmehr frage ich mich, weshalb Politikerinnen und Politiker heute keine Philosophen mehr zitieren, sondern – ganz wörtlich – geistlose Reden halten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagt gern Sätze wie: "Sie alle haben ein Stück Deutschland in der Hand." dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Unser Bundespräsident Frank-Walter Schwafel, sorry: Steinmeier zum Beispiel liebt Allgemeinplätze. Kantenfreie Sätze wie "Sie alle haben ein Stück Deutschland in Ihrer Hand." Oder: "Kritik muss in der Demokratie immer möglich sein." Die Naturwissenschaftlerin und Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt am liebsten Erklärungen ab. Dann spricht sie wie eine Mutter zu uns. Ihr Mamaspruch "Wir schaffen das" dürfte in die Geschichtsbücher eingehen.

Spitzenpolitiker sollen nicht die Bibel oder Hegel auf der Zunge tragen. Aber mit geistvollen Reden könnten sie meines Erachtens Wirkung erzielen. Sie würden so daran erinnern, dass es außer der Politik weitere, gründlichere Sphären des Denkens gibt. Wenn ich weiß, auf welchem geistigen Fundament jemand steht, kann ich ihre bzw. seine tieferen Motive erkennen. Und vielleicht Ihre bzw. seine Politik besser nachvollziehen.

Helmut Schmidt berief sich auf Kant und Popper

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat sich auf die Philosophen Immanuel Kant und Karl Popper berufen, Helmut Kohl rief gern "die Geschichte" an. Beide wurden dafür belächelt und bewundert. Vielleicht ist es die Angst, sich eine Blöße zu geben, die Politikerinnen und Politiker heute so spracharm macht. Journalisten könnten sich darüber lustig machen oder eine Abgeordnete bzw. ein Abgeordneter der AfD. Ich fände es trotzdem viele Versuche wert.

In diesen Zeiten dürfen gern auch Politiker geistige Pflöcke einschlagen, die Halt geben.