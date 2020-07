per Mail teilen

Nach Berichten über Partys ohne Masken und Mindestabstände auf Mallorca gab es im Netz Fake-Vorwürfe - auch gegenüber dem SWR. Wir haben dazu mit dem "Mallorca Magazin" gesprochen.

Der Vorwurf: Die Berichte seien falsch, es habe keine Partys gegeben

Im Gespräch mit dem SWR hat Patrick Czelinski, der stellvertretende Chefredakteur des "Mallorca Magazins", bestätigt: Am vergangenen Freitagabend sei es sowohl in der britischen Partyzone Magaluf als auch am bei Deutschen beliebten Ballermann zu diesen Szenen gekommen.

Am Ballermann habe es vor allem in der sogenannten Bierstraße für zwei bis drei Stunden Menschenansammlungen gegeben. Dort seien dann die entsprechenden Bilder entstanden. Dass das der Fall war, hätten dem "Mallorca Magazin" auch die Wirte bestätigt.

Dauer 3:46 min Die Wirte haben die Vorfälle bestätigt Der stellvertretende Chefredakteur des Mallorca Magazins, Patrick Czelinski, kommentiert die Fake-Vorwürfe im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.

Behauptungen, es sei "zurückhaltend" gefeiert worden, hält Czelinski für Interpretationssache. Im Vergleich zu Vorkommnissen am Ballermann aus der Vergangenheit sei es sicher zurückhaltender gewesen, aber:

Dass die Bierstraße am Wochenende voll war, ist unstrittig. Da waren auch viele Menschen ohne Masken. Die standen und saßen dicht an dicht und haben aus dem gleichen Wodka-Kelch getrunken. Das ist klar. Patrick Czelinski, stellvertretender Chefredakteur des "Mallorca Magazins"

Der Vorwurf: Die Bilder seien Fakes, an den gezeigten Plätzen sei nichts los

Aus Sicht von Czelinski ist der Fake-Vorwurf bei Bildern eher unwahrscheinlich. Möglicherweise hätten einige Medien nicht mit aktuellen Bildern gearbeitet sondern Archivmaterial verwendet.

Der Vorwurf: Die Menschen auf den Bildern seien keine Deutschen

Diese Behauptung spielt aus Sicht von Czelinski keine große Rolle, denn die Szenen hätten sich nun mal so abgespielt. Und wenn es nicht nur Deutsche waren, dann waren zumindest vermutlich viele Deutsche dabei. Das könne man zum Beispiel anhand einiger Fußballtrikots erahnen.

Letztendlich habe das, was dort passiert ist, dazu geführt, dass die Regionalregierung von Mallorca jetzt die Maßnahmen verschärft habe.