per Mail teilen

Mit einem neuen Konzept sollen die Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof im Herbst wieder durchstarten. Wirtschaftsexperten geben dem Konzept wenig Chancen. Kirsten Tromnau meint, es wird höchste Zeit für ein Kaufhaus-Revival.

In meiner Schulzeit verbrachte ich die Pausen mit Freunden im Karstadt. Die Schallplatten/CD-Abteilung ließ uns oft die Zeit vergessen und zu spät zum Unterricht zurückkehren. In den großen Kaufhäusern Karstadt und Kaufhof verbrachten Familien ganze Nachmittage. Für alle war etwas dabei: Mode, Spielzeug, Bücher, Musik, Haushaltsgeräte und vieles mehr.

Die Namen Karstadt und Kaufhof haben keine Zukunft – die Kaufhäuser hingegen schon dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Heutzutage kauft fast jeder bei Amazon und Co ein. Das klassische Kaufhaus und das Kaufhauserlebnis ist schon längst Nostalgie. Umso seltsamer klingt die Nachricht, dass jetzt doch Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof mit einem neuen Konzept wiederbelebt werden sollen. Ein Milliardär aus Österreich hat sich in diese Idee verliebt und will sie umsetzen.

Experten warnen vor den teuren Umbaukosten

Nun gibt es schon die ersten Unkenrufe von Marketingexperten, dass das niemals funktionieren könne. Der Umbau der alten Kaufhäuser sei viel zu teuer, es würde sich nicht rentieren. Und sowieso sei das Geld dafür nicht vorhanden.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Kirsten Tromnau meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Doch ich sage: Es wird Zeit für ein Kaufhaus-Revival! Denn gerade nach der Corona-Lockdown-Phase habe ich die Nase voll vom Online-Shopping: Ich habe genug sinnlose Zeit bei Amazon und Co verbracht, der Paketmüll türmt sich in der Wohnung und ich mag definitiv keine Online-Rezensionen mehr lesen. In einem Kaufhaus kann ich mir die Ware anschauen, anfassen und anprobieren, Beratung gibt es auch vor Ort und ganz wichtig: Ich kann meine Neuanschaffungen gleich mit nach Hause nehmen.