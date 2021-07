Warnungen vor dem Hochwasser gab es früh, aber sie erreichten viele Menschen vor Ort nicht. Minister Seehofers Behauptung, das Warnsystem habe funktioniert, ist Realitätsverweigerung, meint Stefan Giese.

Ein Unwetter zeichnet sich ab, außergewöhnliche Regenmengen sind zu erwarten, in der Folge Überschwemmungen. Den Wetterdiensten bleibt das nicht verborgen, sie informieren die zuständigen Stellen. Warnungen gehen tagelang hin und her, zwischen der Europäischen Flutwarnbehörde, dem Bund, den Ländern, Landkreisen und Gemeinden. Und dennoch werden viele Menschen in den Regionen, denen die Warnungen gelten, überrascht.

Ein Minister am Ort des Geschehens, doch ohne Durchblick Imago IMAGO / Political-Moments

Nach bisherigen Erkenntnissen ist das die Vorgeschichte der aktuellen Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Offensichtlich haben die Warnungen viele Menschen vor Ort nicht erreicht oder die Betroffenen haben sie falsch eingeschätzt. Die Folge: Todesopfer im dreistelligen Bereich, Schäden in Milliardenhöhe – und die trotzige Einschätzung des auf Bundesebene zuständigen Innenministers Horst Seehofer (CSU), das "Warnsystem hat funktioniert".

Wurde ausreichend vor dem Unwetter gewarnt?

Seehofers Fazit macht mich fassungslos. Ein Warnsystem, das Gefährdete erkennbar nicht ausreichend warnt, hat eines ganz sicher nicht: funktioniert. Des Ministers Realitätsverweigerung erschwert zusätzlich die Aufgabe, vor der jetzt die Verantwortlichen auf allen Ebenen stehen. Sie müssen herauszufinden, woran es gehakt hat. Am Verantwortungswirrwarr, an fehlenden Sirenen, an Funktionsschwächen der Warn-Apps?

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Bei allem Leid und Verlusten bietet die Hochwasserkatastrophe Gelegenheit, aus ihr zu lernen, Versäumnisse zu erkennen, diese Versäumnisse abzustellen und so auf kommende Naturdesaster besser vorbereitet zu sein. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch ein Minister in den letzten Tagen seiner Karriere ein Minimum an Problembewusstsein an den Tag legt.