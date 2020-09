In den Karnevals-Hochburgen in Nordrhein-Westfalen sollen in dieser Saison wegen Corona die meisten Veranstaltungen ausfallen. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kückelkorn, sagte, es könne keine Sitzungen, Umzüge, Bälle und Partys geben. Auch für Karnevalisten stehe Gesundheit an erster Stelle. Möglich seien eventuell kleine Kultur-Veranstaltungen mit Bühnen-Programm. Ansonsten müssten die Menschen diesmal privat und im kleinen Kreis feiern. Zusätzlich empfiehlt das Festkomitee ein Alkoholverbot.

Zuvor hatte auch die Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte ihre Narrentreffen im kommenden Jahr abgesagt. Die Sicherheitsregeln könnten nicht eingehalten werden, wenn Tausende Zuschauer und Teilnehmer zusammenkämen, hieß es zur Begründung. Ob es Alternativen geben wird, ist noch nicht entschieden.