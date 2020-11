Egal ob Fastnacht, Fasching oder Karneval - der 11.11. um 11 Uhr 11 gilt den meisten Narren als offizieller Auftakt der "fünften Jahreszeit". Doch das Coronavirus lässt wenig Raum zum Feiern.

Gemeinsam lachen, singen und schunkeln - alles, was von Koblenz bis Freiburg und Basel die Fastnacht und die Fasnet auszeichnet, ist gerade viel zu gefährlich. Nicht nur in der rheinland-pfälzischen Fastnachtshochburg Mainz, auch in Baden-Württemberg tüfteln Vereine an möglichst risikoarmen Alternativen. Aber machen die Spaß?

Die Sitzung wird in Einzelteile "zerlegt"

Beim Gonsenheimer Carneval-Verein in Mainz ist es Thomas Becker, der als Programmverantwortlicher koordiniert, was alles wie auf die Bühne kommt. Doch in der neuen Kampagne wird niemand auftreten und kein Publikum applaudieren. Becker setzt stattdessen auf Online-Sitzungen.

"In einem Saal mit hunderten Menschen und alle nehmen sich in den Arm? Das ist leider unmöglich", sagt Becker. Schon im Frühjahr hatte er sich überlegt, wie man eine Fastnachtssitzung in ihre Einzelteile "zerlegt", dezentral abfilmt und mit möglichst wenigen Menschen an einem Ort moderiert.

Verkriechen geht nicht

"Einfach eine Sitzung abfilmen - eins zu eins - das kommt nicht rüber. Wer schaut sich das dann vier, fünf Stunden lang an?", fragt Christian Schier vom Gonsenheimer Carneval-Verein. "Die Fernsehsitzung ist schon immer lang, aber da kann man sich noch von der Stimmung des Publikums begeistern lassen."

Aber sich verkriechen und nichts anbieten, ginge auch nicht. "Ich habe schon Angst vor diesen dunklen Monaten“, räumt Schiers Bühnenpartner Martin Heininger ein. Er hofft darauf, dass bis zum Januar private Treffen mit zwei oder drei Haushalten coronakonform sind, um dann gemeinsam zu Hause Online-Sitzungen zu schauen.

"Pandemiebekämpfung steht vor dem Frohsinn" "Nach dem Aschermittwoch ist vor dem 11.11.", beschreibt Andreas Schmitt die lange Vorplanungszeit der organisierten Narren. Es sei aber früh klar gewesen, dass es keine normale Fastnacht werden könne, sagt der Sitzungspräsident der bekanntesten TV-Sendung in der Fastnachtszeit "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" im SWR-Interview.

Fastnachtskrise als Fastnachtschance?

Der Kabarettist Lars Reichow, der seit 2013 bei der Fernsehfastnacht die "Fastnachtsthemen" oder das "Fastnachtsjournal" präsentiert, freut sich über kreative Ideen: "Die Fastnacht kann man gar nicht genug modernisieren."

Dennoch mahnt Reichow zur behutsamen Weiterentwicklung. So könne man das ältere Publikum mit neuen Ideen begeistern und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich auch die jüngere Generation Aktiver wohl fühle.

Sponheimer: "Die Fastnacht wird sich verändern"

"Diese Kampagne wird die Fastnacht verändern“, ist sich die Sängerin und Ehrenbürgerin der Stadt Mainz, Margit Sponheimer, sicher. Auch wenn sie skeptisch ist, ob genügend Zuschauer bereit sein werden für gestreamte Fastnachtssitzungen zu bezahlen, zeigt sich Sponheimer Innovationen gegenüber aufgeschlossen.

"Es muss immer etwas Neues geben", so Sponheimer. "Ich war damals die erste Sängerin auf einer Fastnachtsbühne. Das war schon 'Frauenpower' , lange bevor es das Wort gab."

Pause für die Fastnacht?

Ein Jahr Pause für die fünfte Jahreszeit – mit diesem Gedanken hat sich Sänger Thomas Neger auseinandergesetzt: "Dann lassen wir uns einfach auf eine besinnliche Weihnacht ein und ein besinnliches Silvesterfest, was es dieses Jahr sein wird. Und dann starten wir nächstes Jahr am 11.11. wieder voll durch."

Der Enkel der Mainzer Fastnachtslegende Ernst Neger will es sich vor dem Fernseher gemütlich machen. Er und seine Band "Die Humbas" hätten viel Videomaterial aus den vergangenen Kampagnen. Das werde er sich mit seinen Musikern sicherlich im Winter anschauen, so Thomas Neger.

"Kein Ersatz, aber es hilft vielleicht"

Für Andreas Bockius, Prinzengardist und Aktiver beim Gonsenheimer Carneval-Verein sind die Auftritte bei der Mainzer Fastnacht "wie Familie". Dennoch begrüßen er und sein Bruder Matthias, mit dem er als das Duo "Dobbelbock" auftritt, die Pläne für Online-Sitzungen.

"Natürlich kann das kein Ersatz sein, aber es hilft vielleicht ein bisschen über diese Zeit hinweg", sagt Matthias Bockius. "Denn feiern mit Abstand, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, das ist einfach nicht möglich."

"Fastnacht bedeutet Körperkontakt. Gerade so Formate wie die Stehung. Da musst Du einfach Arsch an Arsch tanzen." Matthias Bockius von "Dobbelbock"

"Für eine Stadt wie Mainz braucht man Humor"

"Wenn es Dich einmal gepackt hat, dann lässt es Dich nicht mehr los. Ich freue mich da jedes Jahr wie ein kleines Kind drauf“, sagt Martin Heiniger vom Gonsenheimer Carneval-Verein. Das sei sehr schwer für Außenstehende zu erklären.

Einen Erklärungsversuch macht Florian Sitte vom MCC, dem Mainzer Carneval-Club: "Mainz ist eine Stadt für die man auch Humor braucht. Hier läuft nicht immer alles glatt. Und von daher verarbeiten das die Mainzer mit der Fastnacht“.

Fastnacht als Lebensgefühl

Der Oberbürgermeister von Mainz, Michael Ebling, drückt es so aus: "Fastnacht ist ein Lebensgefühl, eine Lebenseinstellung."

Für Ebling ist klar: "Das macht den Zusammenhalt in dieser Stadt aus, dass man auch in schwierigen Zeiten mal ein Tränchen verdrückt. Aber auf dem anderen Auge ist auch schon wieder der Glanz der Vorfreude, die Zuversicht, dass alles wieder gut wird."

"Es tut uns allen furchtbar weh" "Unsere Vereine sollen selbst vor Ort entscheiden, wie sie ihre Veranstaltungen durchführen können", sagt Silvia Boschert, die Präsidentin des Ortenauer Narrenbundes im SWR-Interview. "Wir empfehlen keine Großveranstaltungen und schon gar keine Hallenveranstaltungen."

Fastnacht im Sommer?

Ob Online-Sitzungen die Fastnacht nachhaltig digitalisieren werden, bezweifelt Andreas Bockius von der Mainzer Prinzengarde: "Das kann man jetzt mal machen, man muss es auch machen, finde ich. Aber das Live-Erlebnis – das kann nichts ersetzen."

Thomas Neger hofft auf ein Ende der Pandemie im kommenden Sommer und dann "stellen wir eine Bühne auf den Schillerplatz und es gibt ein Fest, wie es Mainz noch nicht gesehen hat". Diese Hoffnung hat auch Lars Reichow: "Es gab ja schon immer diese Idee: Fastnacht im Sommer. Und diesmal sagen wir einfach: Ausnahmeregelung."

"Erste Meenzer Streamung"

Plant für eine virtuelle Fastnacht: Thomas Becker vom Gonsenheimer Carneval-Verein SWR Foto Julia Eigendorf

Thomas Becker, der Programmchef des Gonsenheimer Carneval-Vereins spekuliert nicht über den Sommer 2021. Er hat die Dreharbeiten für die erste gestreamte Fastnachtssitzung koordiniert und blickt der Ausstrahlung der "1. Meenzer Streamung" entgegen.

Genre- und vereinsübergreifend resümiert er: "Die Fastnacht gehört zu Mainz wie der Dom. Egal, wie das jetzt alles so läuft und alles so ankommt – Fastnacht wird es geben, so lange es Mainz gibt."