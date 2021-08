per Mail teilen

Gegen VW und seinen Hauptaktionär, die Porsche Holding, läuft wegen des Abgasbetrugs ein Musterverfahren in Braunschweig. Nun ist in Stuttgart noch ein weiteres gegen die Holding allein gestartet.

Aktionäre der Porsche Automobile Holding SE versuchen ab sofort an zwei Gerichten gleichzeitig Schadenersatz zu bekommen. Ihr Vorwurf: Die Holding habe 2015 zu spät über den Diesel-Skandal informiert. Insgesamt geht es dabei um eine Entschädigung von rund 1,1 Milliarden Euro. Nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals war die VW-Aktie eingebrochen. Sie rutschte von rund 160 Euro auf 100 Euro. Gleichzeitig verlor auch die damit verknüpfte Aktie der Porsche Holding ein Drittel ihres Wertes. Ende 2017 hatten die Papiere allerdings wieder ihren Vor-Dieselgate-Wert erreicht. In diesem Jahr näherte sich die VW-Aktie der 250-Euro-Marke.

Die Porsche Holding ist größter Aktionär der Volkswagen AG (53,3 Prozent der Stammaktien).

Der Volkswagen-Konzern wiederum ist Eigentümer des Sportwagenherstellers Porsche.

Mündliche Verhandlung in einer Mehrzweckhalle

Beim Oberlandesgericht Stuttgart hat am Mittwoch die mündliche Verhandlung in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) begonnen - wegen der Pandemie, aber auch weil zahlreiche Rechtsanwälte teilnehmen wollten. Das Gericht rechnete außerdem mit vielen Zuschauern. Es handelt sich beim Verfahren um ein weiteres Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG), wie es schon vor dem Oberlandesgericht Braunschweig gegen Volkswagen und auch die Porsche Holding läuft.

Stuttgarter Gericht wollte nicht "doppelt" arbeiten

Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte die Eröffnung eines eigenen Musterverfahrens zunächst abgelehnt und auf den laufenden Prozess gegen VW und die Porsche Holding in Braunschweig verwiesen. Dann hatte aber der Bundesgerichtshof entschieden, dass auch in Stuttgart ein Verfahren geführt werden muss. Begründung: Die Feststellungsziele in den Verfahren seien nicht deckungsgleich.

Die Entscheidung hatte eine Frankfurter Anwaltskanzlei erstritten, die eine britische Anlegerin vertritt: Die Stadt Wolverhampton mit ihrem Pensionsfonds. Die Stadt liegt in der Nähe von Birmingham und hat einen berühmten Fußballverein.

Relevanz der Doppelfunktionen von Winterkorn und Pötsch fraglich

Strittig bei der Kapitalanleger-Klage ist, inwiefern die Porsche Holding als VW-Hauptaktionär nach Fehlern beim Autokonzern Volkswagen eine Warnmitteilung für die Börse hätte herausgeben müssen. Fraglich ist zudem, ob die damaligen Doppelfunktionen von Martin Winterkorn als VW-Chef und Porsche-Holding-Chef sowie von Hans Dieter Pötsch als Finanzvorstand bei beiden Firmen hier überhaupt relevant sind.

"Die gegen die Porsche Automobil Holding SE gerichteten Klagen sind offensichtlich unbegründet. Die Porsche SE ist eine reine Beteiligungsholding. Die Porsche SE ist kein Autobauer und war deshalb nicht mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Vertrieb des in den USA auffällig gewordenen Dieselmotors befasst."

Porsche Holding SE vor dem Sprung in den Dax Die Porsche Holding wird vermutlich bald zusammen mit VW in der ersten deutschen Börsenliga vertreten sein. Denn die Porsche Holding SE besitzt Aktien, die an Börse gehandelt werden und Aktien, die nicht gehandelt werden. Im Detail: Die Holding hält 53,3 Prozent der Stammaktien (Aktien mit Stimmrecht) des VW-Konzerns. Diese sind nicht börsennotiert und gehören nur den Familien Porsche und Piëch. Daneben besitzt die Holding auch Vorzugsaktien (Aktien ohne Stimmrecht) von Mobiliäts- und Technologiefirmen. Diese Vorzugsaktien werden seit März 2021 im MDax (dem Aktienindex für mittelgroße Unternehmen) gehandelt. Im September 2021 ändern sich die Regeln an der Frankfurter Börse. Der MDax schmilzt von 60 auf 50 Unternehmen. Dafür wächst die erste Börsenliga - der Dax – von 30 auf 40 Unternehmen. Entscheidend bei der Aufnahme in den neuen Dax ist der Börsenwert eines Unternehmens. Der Börsenumsatz - also wie viele Aktien gehandelt werden - wird nicht mehr berücksichtigt. Die Porsche SE Holding (mit einem Börsenwert von rund 12 Milliarden Euro) hat gute Chancen in die erste Börsenliga aufzusteigen. Daneben gelten Airbus (Börsenwert rund 52 Milliarden), Zalando , Symrise, Satorius, Siemens Healthineers, Hello Fresh, Brenntag, Beiersdorf und Qiagen als relativ sicher. Da der Dax-Konzern Covestro (ehemalige Kunstoffsparte der Bayer AG) um seinen Platz im Dax zittern muss, könnt aus dem MDax möglicherweise auch noch ein weiteres Unternehmen (LEG Immobilien, Siemens Energy) aufsteigen.

Nach Informationen der Porsche Holding sind momentan bezüglich der Dieselabgas-Manipulation 199 Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart, zwei Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart und 30 Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig anhängig.