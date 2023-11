Meinung: Kanzler, bleib am Schreibtisch in Berlin!

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Wichtigeres zu tun als Autozulieferer in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu besuchen, meint Martin Rupps.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Donnerstag in die Rhein-Neckar-Region. Nachmittags besucht er in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) Automobilzulieferer, die auf moderne Technologien wie die Brennstoffzelle setzen. Am Abend stellt er sich in Mannheim Fragen von 150 Bürgerinnen und Bürgern. Es handelt sich um das elfte von 16 „Kanzlergesprächen“ in jeweils einem Bundesland.

Ich frage mich: Hat der Mann nichts Wichtigeres zu tun?

In Europa und im Nahen Osten toben Kriege, die Deutschland unmittelbar betreffen. Die deutsche Wirtschaft strauchelt und ruft nach Unterstützung durch die Bundesregierung. Der starke Zuzug von Geflüchteten steigert soziale Spannungen im Land. In dieser Mehrfachkrise lässt sich der Bundeskanzler am Donnerstag erklären, wie eine Brennstoffzelle einen Lastwagen antreiben soll.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

PR in eigener Sache

Natürlich, derlei Termine liefern Futter für die Medien. Und sollen Eindruck machen. Olaf Scholz, der Kanzler der Energiewende. Der Spitzenpolitiker, der das direkte Gespräch mit den Menschen sucht. Auf mich wirken solche Bemühungen – besonders in dieser schwierigen Zeit – grotesk. Das Goldene Buch der Stadt Weinheim kommt auch ohne Scholz‘ Unterschrift aus. Das Bürgergespräch dürfte die kommunikativen Schwächen des Kanzlers erweisen.

Olaf Scholz gehört nach meinem Dafürhalten viel mehr an seinen Schreibtisch in Berlin. Dort warten Akten auf ihn zur gewissenhaften Vorbereitung von Entscheidungen. Dort hat er die nötige Ruhe für Telefongespräche mit anderen Staatschefs. Nach meinem – vielleicht altmodischen - Verständnis gehört das zu den hauptsächlichen Aufgaben in einem politischen Amt.