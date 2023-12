Kolumne: Kannte Kissinger das Sandmännchen?

Zwei Leben in Ost und West: Henry Kissingers Wirken ist umstritten, das von Inge Trisch weniger. Sie hat die Sandmännchen-Figur Pittiplatsch erfunden.

Inge und Heinz sind tot. Zwei Todesnachrichten, die uns, jenseits all der Kriege und Unglücke in der Welt, innehalten lassen könnten. Und die uns dazu bringen könnten, zurückzublicken und uns zu erinnern: An den Kalten Krieg, Kambodscha, Vietnam, und: Die DDR, Kinderfernsehen und Pittiplatsch. An damals eben. Hier wie dort. Ost und West.

Pittiplatsch feiert Premiere beim Sandmännchen

Inge Trisch, die jetzt mit 89 Jahren in Berlin gestorben ist, wird 1934 in Greifswald geboren. Dann passiert dies und das in ihrem Leben, dann wird sie Lehrerin, dann wieder dies und das und dann denkt sie sich Pittiplatsch aus. 1962 ist das, da ist sie Redakteurin beim DDR-Fernsehen. Und da ist der kleine freche, hibbelige, braune Kobold Pittiplatsch zum ersten Mal beim Sandmann zu sehen. Zu dem Zeitpunkt war Walter Ulbricht, der ja vor den Nazis nach Moskau geflohen war, Staatsratsvorsitzender der DDR.

Erst Sicherheitsberater dann Außenminister

Heinz Kissinger wird 1923 in Fürth geboren und kann mit 15 gerade noch vor den Nazis nach New York fliehen. Dann passiert auch in seinem Leben dies und das, US-Militärdienst zum Beispiel in Nachkriegsdeutschland, also dem späteren Nicht-Pittiplatsch- also West-Deutschland. Und dann wird Heinz, der jetzt schon lange Henry heißt, 1969 Nationaler Sicherheitsberater und später Außenminister unter Nixon. Da war Ulbricht immer noch Staatsoberhaupt der DDR und Pittiplatsch und Schnatterinchen turnten inzwischen beim Sandmännchen ziemlich arriviert durch die Schneiderstube von Meister Nadelöhr.

Kommen Sie noch mit? Ist eigentlich ganz einfach, Kinder liebe Kinder: Zwei Leben, eins auf der einen und eins auf der anderen Seite. Und vielleicht ist es ganz tröstlich, vielleicht sogar ganz versöhnlich, dass da auf beiden Seiten nicht alles in Butter war, gelinde gesagt. Dass alles eben auch eine Frage der Perspektive ist und war. Es geht um Deutungshoheit, um Biografien und um Erinnerungen.

Henry, Heinz, Kissinger war ein Strippenzieher, ziemlich abgebrüht, viele Bewunderer, aber auch viele Feinde. Ich will Ihnen da keinen Schlafsand in die Augen streuen, er hätte vermutlich auch mit dem Teufel paktiert, wenn es seiner Pendeldiplomatie genützt hätte. Ach du meine Nase, würde Pittiplatsch sagen. Und Inge Trisch? Naja, sie hat in der DDR ein kleines Fabelwesen erfunden, mit dem es manchmal ein bisschen durchging, das sich aber zum Beispiel auch entschuldigen konnte, wenn es denn dann mal ein bisschen mit ihm durchgegangen war. Wenn Sie mich fragen: Bisschen mehr Pittiplatsch in der Realpolitik hätte damals nicht geschadet und würde heute auch nicht schaden.

Und Kissinger? Ob der das Sandmännchen kannte? Darüber steht nichts in all den Nachrufen! Da können wir nur spekulieren. Und wer weiß, ob sich nicht genau jetzt gerade im Märchenwald Inge und Heinz über den Weg laufen, und…, tja, liebe Kinder, das erfahrt ihr dann ein andermal!